ソフトバンクの川瀬晃は復帰戦で2安打1打点

パ・リーグ主催のファーム公式戦は6日に2試合が行われた。西武はCAR3219フィールドで楽天に6-3で勝利。ソフトバンクはタマスタ筑後で広島に3-14で敗れた。

西武は初回、佐藤太陽内野手と秋山俊外野手の連打などで1死二、三塁から、栗山巧外野手の適時打で2点を先制。4回は古賀輝希内野手の犠飛で1点、5回は山村崇嘉内野手と蛭間拓哉外野手の連続適時打で2点を奪いリードを広げる。7回には押し出し四球で1点を加えた。

先発の佐藤爽投手は、序盤3イニングを無失点に封じる。4回に小森航大郎内野手の三塁打と内野ゴロで1点を失ったが、以降は要所を締めて得点を許さず。8回には金子京介内野手に9号2ランを浴びたものの後続を断ち、8回3失点でマウンドを降りてファーム4勝目を挙げた。3点リードの9回は森脇亮介投手が締めた。打線は蛭間が3安打1打点。楽天は先発の大内誠弥投手が6回5失点と試合をつくれず。打線は小森が3安打を放っている。

ソフトバンクの先発・飛田悠成投手は初回に3点を失うと、4回には田村俊介外野手に3号満塁弾を浴びるなど4回途中10失点と課題の残る登板に。2番手の内野海斗投手は4回途中から6回まで無失点に抑えるも、7、8回に一発を被弾し大量リードを許した。

打線は2回に川瀬晃内野手と柳町達外野手の適時打などで3点を返すも、3回以降は散発4安打に終わった。故障から復帰の川瀬と、嶺井博希捕手が2安打1打点を記録している。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）