ドライブの天敵「クルマ酔い」もう怖くない！

肌寒かった季節もすっかり過ぎ去り、家族や友人とのドライブ旅行など、行楽が気持ちよいシーズンを迎えました。

しかし、せっかくの楽しいお出かけ気分を塞いでしまう大きな要因ともいえるのが、予期せぬ「乗り物酔い」です。

【画像】「ええぇぇ…！？」 これが「クルマ酔いの原因」です！（19枚）

とくにクルマ酔いは、乗っている本人にとって非常に辛いだけでなく、車内の空気を重くしてしまうこともあるため、できれば完全に防ぎたいトラブルのひとつ。

なぜ私たちはクルマに揺られると不快な症状を引き起こしてしまうのか、そしてそれを未然に防ぐにはどうすればよいのか、そのメカニズムと具体的な対策について紐解いていきます。

そもそもクルマ酔いとは、医学的には“動揺病”と呼ばれる症状の一種です。

人間が体のバランスを保つ際、耳の奥にある三半規管などの前庭器官が揺れや傾きなどの物理的な動きを感じ取り、同時に目からの視覚情報が周囲の状況を脳に伝達しています。

普段歩いているときは、この二つの情報が一致しているため問題は起こりません。

しかし、クルマに乗っている状態でスマートフォンや本などの動かないものをじっと見つめていると、耳はカーブや加速による揺れを激しく感じ取っているにもかかわらず、目は景色が動いていないという情報を脳に送り続けます。

この耳と目から送られてくる情報の強烈なズレによって脳が激しく混乱し、結果として自律神経のバランスが崩れ、冷や汗やめまい、そして吐き気といった特有の不快な症状として表面化してしまうのです。

こうしたメカニズムを理解すれば、クルマ酔いを防ぐための効果的なアプローチが自然と見えてきます。

もっとも重要かつ基本的な対策は、脳を混乱させない環境を作ることです。

助手席などの見晴らしの良い席に座り、なるべく遠くの景色をぼんやりと眺めることで、目から入る情報と耳が感じる揺れを一致させることができます。

逆に、下を向いて画面を見続けるような行為は絶対に避けなければなりません。

また、車内にこもった芳香剤や排気ガスのにおいが嗅覚を刺激して自律神経の乱れを引き起こすことも多いため、定期的に窓を開けて車内の換気を行い、新鮮な空気を取り入れることも非常に有効な予防策となります。

くわえて、乗車前の体調管理も酔いやすさを大きく左右します。

前日の睡眠不足や過労は自律神経を過敏にしてしまうため、長距離ドライブの前夜は十分な休息をとることが不可欠です。

また、空腹状態や満腹状態も胃腸の働きを乱し吐き気を誘発しやすくなるため、出発の少し前に消化の良いものを適度に食べておくのが理想的とされています。

さらに、運転するドライバー側の配慮も欠かせません。

急発進や急ブレーキ、乱暴なハンドル操作といった急激な力のかかる動きは同乗者の三半規管をダイレクトに刺激するため、ペダル操作を丁寧に行い、滑らかな運転を心がけることが最高の酔い止め薬となります。

こうしたクルマ酔いの防止策について、SNSなどインターネット上のコミュニティを覗くと、ドライバーや同乗者からの、対策を実践したことで得られた喜びの声が見られます。

「今までクルマ酔いに悩んでいたけど、意識的に遠くの景色を見るのと窓を少し開けて喚起するようにしただけで、かなり改善された」「下やスマホを見ないのは乗用車だけじゃなくてバスでも有効だね」「この方法でこれまで遠慮していた長距離の旅行にも行けました！」といった、長年の悩みから解放された感動を語る声や、「クルマを運転する主人にアクセルとブレーキを丁寧に踏むよう伝えたら、子どもたちが酔うことが少なくなりました」「優しい運転ってホントに効果絶大だね！」など、運転手の配慮によってクルマ酔いを防ぐことに成功した経験談も。

さらに、「前日にしっかり寝て、出発前におにぎりを一つ食べて、車内でスマホを見ない。これで全然酔わなくなったよ」「ちゃんと食べた方が酔わないって知ってるだけで、人生の豊かさが何倍にもなる」といった、体調管理の効果の大切さを訴える意見も寄せられていました。

このように誰にでも起こり得るクルマ酔いですが、その原因となる脳の混乱を防ぐためのちょっとした工夫や事前の体調管理、そして思いやりのある運転操作によって、そのリスクは大幅に軽減することが可能です。

お出かけの前に予防策をしっかりと実践し、同乗者全員が笑顔で目的地までたどり着ける快適なドライブを満喫してください。