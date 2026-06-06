大手回転寿司チェーンで撮影された"寿司に洗剤ドパがけ"の動画が物議を醸し、動画を投稿した無職・新西悠太容疑者（43）が威力業務妨害の容疑で逮捕された。

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動画では、容疑者が注文して手元に届いたと思われる寿司に、洗剤容器に入った液体をかける様子が映されている。過去に投稿していた動画には、購入した商品を道端に投げ捨てて踏みつけたり、頭から大量の納豆をかぶったりと、食べ物を粗末に扱う姿が多い。

事件の経緯や今後の対応について、キー局社会部記者が明かす。

「店側が県警に被害を届けたことで、事件化しました。新西容疑者は容疑を認めている一方、寿司にかけた液体は"洗剤容器に入れた水"だと説明しています。はま寿司側は動画投稿後に数十件の苦情や意見がメールや電話などで寄せられたと明かしており、今後、容疑者に対しての損害賠償請求も視野に対応していく方針です」

事件後には「他人に迷惑かけてなくね？」と主張する"逆ギレ配信"も行い、世間から猛バッシングを浴びていた容疑者。開き直るような態度を見せていたが、一連の行為は法的にどのように判断されるのだろうか。

インターネット分野に詳しいグラディアトル法律事務所の松岡勇樹弁護士が解説する。

「器物損壊罪に該当する可能性があります。商品自体は自分が注文したものであっても、商品が乗っているお皿自体は他の客との共用物となります。食品が載せられる皿に、飲食することを想定されていない洗剤をかける行為は本来の皿の用途ではなく、器物損壊罪に該当すると考えられます」

容疑者は「容器の中身は洗剤ではなく水だった」と供述しているが、仮にそれが事実だったとしても無罪放免となるわけではない。その様子を動画として拡散する行為も、異なるかたちで法に触れる可能性がある。

「今回の件だと、企業は皿の回収や消毒作業、多数の苦情対応を求められるなど、業務に多大な負担が生じる可能性があります。したがって企業の業務を妨害したといえ、威力業務妨害罪が成立する可能性があります」

事実、逮捕に至った容疑も威力業務妨害だった。

また、松岡弁護士は同じく回転寿司チェーンでの迷惑行為が摘発された事案にも言及した。

「少年がスシローの醤油差しをなめ回した『醤油差しペロペロ』事件では、器物損壊容疑で書類送検されています。また、くら寿司で発生した同様の事案につきましては、業務妨害罪が成立し、有罪判決が下されました」

では、本件ではどの程度の刑事罰が科されると考えられるのだろうか。

「前科前歴がなく初犯であれば、懲役1年6か月から2年6か月、執行猶予つきの判決が出されるものと考えられます」

さらに、問題は刑事での裁きで済むとは限らない。はま寿司を運営するゼンショーが被疑者に対して民事上の損害賠償請求を行う可能性も十分考えられる。その場合、想定される賠償額はどの程度になるのか。

「スシローの醤油差しペロペロ事件では、スシロー側が加害者に対して約6700万円の支払いを請求したとされています。この件は和解が成立したため最終的な金額はわかりませんが、そのレベルでの損害賠償請求がされる可能性があります」

NEWSポストセブンの取材に対し、容疑者の妻は「（容疑者は）今年の5月の頭にはポスティングの仕事も辞めちゃって、報道のとおり無職でした。（中略）小学生の子どももいますけど、うちはお金なくて、だから施設に預けています」と家庭の経済的困難を明かしていた。

仮に損害賠償請求が行われた場合、その支払いを担っていくことは可能なのだろうか。「他人に迷惑かけてなくね？」という容疑者の言葉が、今はむなしく響いている──。