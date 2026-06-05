フィギュアスケート選手の本田真凜（24）が6月2日、Instagramを更新。誕生日を迎えた妹の本田望結（22）をお祝いする写真を投稿すると、その背景に写り込んだ人物にファンの注目が集まっている。

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宇野昌磨（28）とのアイスダンスへの競技復帰を発表したばかりの本田。「望結ハッピーバースデー 22歳」というコメント共に投稿された写真は、スケートリンク上で姉妹が密着しあいピースするプライベートショット。しかし、その背景には、なぜか氷上で寝そべる宇野の姿が。シュールな映り込みにも本田は笑顔を浮かべており、「また氷の上で共に過ごせる日が増えて嬉しいのです」と競技復帰へ喜びをにじませつつ、「今年も絶対に良い年にしようぜ」と妹への熱いエールを送った。

【画像】本田真凜、本田望結、宇野昌磨の3ショット（画像は本田真凜のInstagramより引用）

この投稿には、記事執筆時点で8.1万「いいね！」が集まっており、Instagramユーザーから「望結さんのお誕生日おめでとうございます」「仲良しやね～」「見てるだけで癒されます」「愛がいっぱい」「お二人のツーショに幸せいっぱい！(後ろの寝てる人も)」「しれっと紛れて氷に寝転ぶ宇野昌磨さんで笑ってしもた」といったコメントが寄せられている。