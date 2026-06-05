TEE L BALL RUN】 店頭販売：6月27日より順次発売予定 オンライン販売：7月21日17時より販売開始予定 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」の全ラインナップを公開した。

本商品はアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」をモチーフとしたキャラクターくじ。ラインナップには一番くじフィギュアブランド「MASTERLISE」から「ジョニィ・ジョースター」、「ジャイロ・ツェペリ」、「ルーシー・スティール」、そしてジョニィの馬「スローダンサー」が登場。

その他「 スティーブン・スティール 小物入れ」や「ジャイロの鉄球 -HYPER YOYO ACCELコラボver.-」、デスクトップマスコット、メタルチャーム、ノートコレクション、ステッカーアソートがラインナップ。

ラストワン賞には「ディエゴ・ブランドー MASTERLISE」が登場。

「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」ラインナップ

A賞 ジョニィ・ジョースター MASTERLISE

・全1種

・サイズ：約13cm

B賞 ジャイロ・ツェペリ MASTERLISE

・全1種

・サイズ：約25cm

C賞 スローダンサー MASTERLISE

・全1種

・サイズ：約25cm

D賞 ルーシー・スティール MASTERLISE

・全1種

・サイズ：約21cm

E賞 スティーブン・スティール 小物入れ

・全1種

・サイズ：約20cm

F賞 ジャイロの鉄球 -HYPER YOYO ACCELコラボver.-

・全1種

・サイズ：約5cm

G賞 デスクトップマスコット

・全4種（選べない）

・サイズ：ミニフィギュア 約4.5cm、ひっかけフィギュア 約6cm、クリップ 約3.5cm（2個セット）、マグネット 約7.5cm

H賞 メタルチャーム

・全6種（選べない）

・サイズ：約4cm

I賞 ノートコレクション

・全10種（選べる）

・サイズ：A7

J賞 ステッカーアソート

・全10種（選べる）

・サイズ：約5cm（6枚セット）

ラストワン賞 ディエゴ・ブランドー MASTERLISE

・サイズ：約25cm

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会