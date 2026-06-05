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しゅんダイアリー就活チャンネルが「✒️無料 ES添削はプロフから✒️#27卒 #就活 #面接 #28卒 #大手 #nnt #6月」を公開した。動画では、6月の時点で内定がない、いわゆる「NNT」の27卒学生に向けて、今からでも大手企業を狙える逆転の就活戦略を解説している。



解説は、6月という時期における就活市場の現状から始まる。話者によれば、この時期には誰もが知る超有名企業の募集は締め切っているところが増えてくるという。例えば、総合商社などは5月に内定が出始め、遅くとも6月には出切るため、天変地異がない限り追加募集は期待できない厳しい現実がある。



しかし、これはあくまで三菱商事のような「超有名企業」に限った話であると強調する。話者は「実は、大手企業の募集は多いです」と語り、その理由として2つの具体的なケースを提示した。



1つ目は、BtoB（Business to Business）企業の存在である。会社から会社へ物を売るビジネスモデルの企業は、私たちの生活で直接触れる機会が少ないため、就活生からの知名度が低い傾向にある。マンホールで日本一のシェアを誇る会社を例に挙げ、「日本一のシェアだろうが世界一のシェアだろうが私たちが知らないことが多い」と説明。こうした企業は、テレビCMなどを出していない限り学生に知られる余地がなく、結果として募集が集まらない。そのため、現在も募集を続けているケースが多いと指摘する。



2つ目は、業界3位以下の大手企業で起きる「内定辞退」である。就活生は複数の企業を並行して受け、業界1位や2位の企業から内定が出ればそちらに入社を決めることが多い。その結果、業界3位以下の企業では内定辞退が続出し、「追加募集しないとやばいっていう時期」に直面しているという。企業側も人材確保に必死になるタイミングである。



このような背景から、話者は「実はこの時期からでも大手で追加募集がかかるケースがあります」と結論付ける。知名度の低さや内定辞退の枠という「見落とされがちなチャンス」に目を向け、「みなさんまだ内定するチャンスがあるので、諦めずに受けていただきたい」と力強く呼びかける。6月無内定からでも十分に大手を狙えることを示す、就活生にとって希望の持てる解説となっている。