マンシーが相手野手と激突…敵地騒然

【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間5日・アリゾナ）

好調のドジャースを襲ったアクシデントに不安を抱えるファンが続出した。ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦。5回の攻撃中にマックス・マンシー内野手が相手内野手と激突し途中交代。その瞬間を目撃したファンは「心配だ」「ちょっと大丈夫!?」と声をあげていた。

両チーム無得点で迎えた5回、2死走者なしで打席に入ったマンシーが放った打球は一塁へのゴロに。投手のベースカバーが遅れたため、ゴロを捕球した一塁手のバルガスがそのままベースを踏もうとしたところ、激走していたマンシーと正面から激突。両者はその場に倒れ込み、球場は騒然となった。

マンシーとバルガスは苦悶の表情を浮かべ、しばらく起き上がれなかったが、最後は歩いてベンチへ戻った。この日はスタメンを外れ、ベンチで戦況を見守っていた大谷翔平投手も頭を抱えて、不安そうに2人を見つめていた。

今季14本塁打のマンシーを襲った悪夢にファンも続々反応。SNS上には「大丈夫か？」「これはあかん」「マンシー、怪我が多くて心配です」「重症でないことを願う」「痛々しすぎる」「心配すぎてメンタルが持たない」「吹っ飛んでる……マジかよ」「頼むから無事であってくれ」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）