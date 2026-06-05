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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【鍋不要！】知ってる人だけ楽してる！レンチンで作るタッパー冷やし坦々素麺」と題した動画を公開しました。鍋や包丁を一切使わず、タッパーと電子レンジだけで完結する、手軽で本格的なレシピを紹介しています。



動画は、1100mlのタッパーを使って素麺を加熱する裏ワザからスタートします。素麺を半分に折って水を入れることで、麺同士がくっつくのを防ぐだけでなく、早食い防止の効果もあると説明しています。電子レンジで加熱した後は、何度も水を変えながら氷水でしっかりと洗い、余分なでんぷんを落としてツルンとしたのど越しに仕上げるのがポイントです。



続いて、タッパーに豚ひき肉、白すりごま、調味料を入れて混ぜ合わせ、ふんわりとラップをして電子レンジで加熱します。ひき肉の中までしっかり火が通ったら、冷たい豆乳、水気を切った素麺、氷を加えて全体をよく混ぜ合わせます。彩りに刻みネギをのせ、お好みでラー油をかければ完成です。肉みそにしっかりと味をつけることで、スープの味付けと量を減らして減塩につなげるという、管理栄養士ならではの工夫も盛り込まれています。



動画の後半では、担々麺に欠かせないごまに含まれる、豊富なカルシウムについての豆知識も解説されています。火を使わずにさっと作れる栄養満点の冷やし担々素麺、ぜひ日々の献立に取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・素麺 1束（50g）

・水 300ml

・豚ひき肉 50g

・白すりごま 大さじ1

・味噌 小さじ1

・めんつゆ（2倍濃縮） 小さじ1

・酒 小さじ3

・冷たい豆乳 100ml

・氷 3～5個

・刻みネギ 適量

・ラー油 適量



［作り方］

1. 1100mlのタッパーに、半分に折った素麺を入れる。

2. 水300mlを加え、フタをせずに600Wの電子レンジで5分加熱する。

3. 菜箸でほぐして硬さを確認し、氷水で何度も水を変えながらよく洗い、水気を切る。

4. タッパーに豚ひき肉、白すりごま、味噌、めんつゆ、酒を入れてよく混ぜる。

5. ふんわりとラップをして、600Wの電子レンジで1～2分加熱する（ひき肉に赤い部分がなくなるまで）。

6. 加熱した肉みそに冷たい豆乳100mlを加え、水気を切った素麺を入れてよくかき混ぜる。

7. 氷3～5個を加えてよく混ぜ、冷やす。

8. 刻みネギをのせ、お好みでラー油をかけて完成。