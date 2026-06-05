【6/7まで】アニメ化・実写化作品がKindleで50%ポイント還元中！最新刊も対象
2026年6月5日（金）〜7日（日）まで、アニメ化・実写化作品がKindleで50%ポイント還元になるキャンペーンを開催中です。

「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」や「キルアオ」などの話題作もラインナップ。ぜひこの機会に気になっていた作品を読んでみませんか？

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永きにわたる鬼との闘争、ついに決着「鬼滅の刃」


〈あらすじ〉時は大正時代。炭を売る心優しき少年・炭治郎の日常は、家族を鬼に皆殺しにされたことで一変する。唯一生き残ったものの、鬼に変貌した妹・禰豆子を元に戻すため、また家族を殺した鬼を討つため、炭治郎と禰豆子は旅立つ。

最終回では、鬼の始祖・鬼舞辻無惨と炭治郎たちの戦いが最終局面へ。炭治郎と禰豆子、そして鬼殺隊の運命は!?

集英社

鬼滅の刃 1 (ジャンプコミックスDIGITAL)

484円 → 460円（5%オフ）

※獲得予定ポイント：230 pt（50%）

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集英社

鬼滅の刃 23 (ジャンプコミックスDIGITAL)

506円 → 481円（5%オフ）

※獲得予定ポイント：241 pt（50%）

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今夜もあなたとこの場所で。「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」


〈あらすじ〉社畜街道をひた走る、くたびれ中年男性の佐々木。彼のひそやかな癒しといえば、日ごろから愛煙する煙草と、行きつけのスーパーで働く女性店員・山田さんのにこやかな接客くらい。仕事に疲れたある夜、佐々木はすこし奇抜な服装をした田山という女性と出会い……。

最新刊では、意識するほどいつもと違ってしまう自分に、田山は忘れかけていた大事なことを思い出す。

スクウェア・エニックス(SQUARE ENIX)

スーパーの裏でヤニ吸うふたり 1巻 (デジタル版ビッグガンガンコミックス)

790円

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スーパーの裏でヤニ吸うふたり 8巻通常版 (デジタル版ビッグガンガンコミックス)

790円

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「悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします〜」


〈あらすじ〉とあるRPG系乙女ゲームの悪役令嬢レミリアに転生した「エミ」は、ゲームのヒロイン「星の乙女」により努力虚しく断罪されてしまった。エミの冤罪を晴らすため、そこに現れたのは中から見守っていた本来のレミリアで――。

最終巻では、ついに本来のレミリアと、エミに無実の罪を着せた星の乙女・ピナが対峙することに。本物の悪役による愛の復讐劇が堂々完結！

一迅社

悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします〜: 1【イラスト特典付】 (comic LAKE)

715円

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一迅社

悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします〜: 6【イラスト特典付】 (comic LAKE)

792円 → 776円（2%オフ）

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中身はオジサン中学生のやり直しコメディ「キルアオ」


〈あらすじ〉バツイチ子持ちの大狼十三は、子供の頃に組織に拾われた伝説の殺し屋。ある事件で謎の生物兵器に刺されて、中学生の姿になった十三は中学校へ…。

最新刊では、生徒会に勝利し、ノレンの退部を阻止した家庭科部。だが翌日、風邪を引いてしまった十三は部員達から看病を受ける。そんな中、ノレンが突然、大人の姿になってしまい…!?

集英社

キルアオ 1 (ジャンプコミックスDIGITAL)

2026/6/30 23:59 まで無料

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集英社

キルアオ 13 (ジャンプコミックスDIGITAL)

572円 → 543円（5%オフ）

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「AERA」で大好評連載中の「あたしンちSUPER」


最新刊では、2024年〜2025年に描かれた「オール新作」の中から、けら先生が厳選した62話を収録。母、みかん、ユズ、父、タチバナ家の人々がみんなを笑わせて、ハッピーにしてくれます。

あたしンち　SUPER（1）

970円

※獲得予定ポイント：485 pt（50%）

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あたしンちSUPER（4） あたしンち　SUPER

990円 → 970円（2%オフ）

※獲得予定ポイント：485 pt（50%）

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陽キャ美少女×陰キャ少年の青春格差ラブコメディ「僕の心のヤバイやつ」


〈あらすじ〉学園カースト頂点の美少女・山田杏奈の殺害を妄想してはほくそ笑む、重度の中二病の陰キャ・市川京太郎。だが山田を観察する内に、京太郎が思う「底辺を見下す陽キャ」とは全然違うことに徐々に気づいていき…!?

最終巻では、年末年始に山田家へ居候することになった京太郎。変なことは起こるまい…と思いきや!?

僕の心のヤバイやつ　1 (少年チャンピオン・コミックス)

649円

※獲得予定ポイント：325 pt（50%）

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僕の心のヤバイやつ　13 (少年チャンピオン・コミックス)

594円 → 582円（2%オフ）

※獲得予定ポイント：291 pt（50%）

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「凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録」


〈あらすじ〉「どうせなら、戦って死にたかった」かつて神殺しをも成し遂げた大英雄は、死の間際でさえ戦いを望んでいた。そんな彼女を待ち受けていたのは、病弱な貴族令嬢への転生で――。

最新刊では、ついに開催を迎えた武闘大会。大会には各国から集まった腕自慢たちだけではなく、有力者が各々に送り込んだ刺客も潜んでいた。

スクウェア・エニックス(SQUARE ENIX)

凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録 1巻 (デジタル版ガンガンコミックスＵＰ！)

770円

※獲得予定ポイント：385 pt（50%）

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凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録 8巻 (デジタル版ガンガンコミックスＵＰ！)

770円

※獲得予定ポイント：385 pt（50%）

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