【6/7まで】アニメ化・実写化作品がKindleで50%ポイント還元中！最新刊も対象
2026年6月5日（金）〜7日（日）まで、アニメ化・実写化作品がKindleで50%ポイント還元になるキャンペーンを開催中です。
「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」や「キルアオ」などの話題作もラインナップ。ぜひこの機会に気になっていた作品を読んでみませんか？
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〈あらすじ〉時は大正時代。炭を売る心優しき少年・炭治郎の日常は、家族を鬼に皆殺しにされたことで一変する。唯一生き残ったものの、鬼に変貌した妹・禰豆子を元に戻すため、また家族を殺した鬼を討つため、炭治郎と禰豆子は旅立つ。
最終回では、鬼の始祖・鬼舞辻無惨と炭治郎たちの戦いが最終局面へ。炭治郎と禰豆子、そして鬼殺隊の運命は!?
〈あらすじ〉社畜街道をひた走る、くたびれ中年男性の佐々木。彼のひそやかな癒しといえば、日ごろから愛煙する煙草と、行きつけのスーパーで働く女性店員・山田さんのにこやかな接客くらい。仕事に疲れたある夜、佐々木はすこし奇抜な服装をした田山という女性と出会い……。
最新刊では、意識するほどいつもと違ってしまう自分に、田山は忘れかけていた大事なことを思い出す。
790円
〈あらすじ〉とあるRPG系乙女ゲームの悪役令嬢レミリアに転生した「エミ」は、ゲームのヒロイン「星の乙女」により努力虚しく断罪されてしまった。エミの冤罪を晴らすため、そこに現れたのは中から見守っていた本来のレミリアで――。
最終巻では、ついに本来のレミリアと、エミに無実の罪を着せた星の乙女・ピナが対峙することに。本物の悪役による愛の復讐劇が堂々完結！
715円
792円 → 776円（2%オフ）
〈あらすじ〉バツイチ子持ちの大狼十三は、子供の頃に組織に拾われた伝説の殺し屋。ある事件で謎の生物兵器に刺されて、中学生の姿になった十三は中学校へ…。
最新刊では、生徒会に勝利し、ノレンの退部を阻止した家庭科部。だが翌日、風邪を引いてしまった十三は部員達から看病を受ける。そんな中、ノレンが突然、大人の姿になってしまい…!?
最新刊では、2024年〜2025年に描かれた「オール新作」の中から、けら先生が厳選した62話を収録。母、みかん、ユズ、父、タチバナ家の人々がみんなを笑わせて、ハッピーにしてくれます。
〈あらすじ〉学園カースト頂点の美少女・山田杏奈の殺害を妄想してはほくそ笑む、重度の中二病の陰キャ・市川京太郎。だが山田を観察する内に、京太郎が思う「底辺を見下す陽キャ」とは全然違うことに徐々に気づいていき…!?
最終巻では、年末年始に山田家へ居候することになった京太郎。変なことは起こるまい…と思いきや!?
〈あらすじ〉「どうせなら、戦って死にたかった」かつて神殺しをも成し遂げた大英雄は、死の間際でさえ戦いを望んでいた。そんな彼女を待ち受けていたのは、病弱な貴族令嬢への転生で――。
最新刊では、ついに開催を迎えた武闘大会。大会には各国から集まった腕自慢たちだけではなく、有力者が各々に送り込んだ刺客も潜んでいた。
770円
770円
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」や「キルアオ」などの話題作もラインナップ。ぜひこの機会に気になっていた作品を読んでみませんか？
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永きにわたる鬼との闘争、ついに決着「鬼滅の刃」
〈あらすじ〉時は大正時代。炭を売る心優しき少年・炭治郎の日常は、家族を鬼に皆殺しにされたことで一変する。唯一生き残ったものの、鬼に変貌した妹・禰豆子を元に戻すため、また家族を殺した鬼を討つため、炭治郎と禰豆子は旅立つ。
最終回では、鬼の始祖・鬼舞辻無惨と炭治郎たちの戦いが最終局面へ。炭治郎と禰豆子、そして鬼殺隊の運命は!?
今夜もあなたとこの場所で。「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」
〈あらすじ〉社畜街道をひた走る、くたびれ中年男性の佐々木。彼のひそやかな癒しといえば、日ごろから愛煙する煙草と、行きつけのスーパーで働く女性店員・山田さんのにこやかな接客くらい。仕事に疲れたある夜、佐々木はすこし奇抜な服装をした田山という女性と出会い……。
最新刊では、意識するほどいつもと違ってしまう自分に、田山は忘れかけていた大事なことを思い出す。
スーパーの裏でヤニ吸うふたり 1巻 (デジタル版ビッグガンガンコミックス)
790円
※獲得予定ポイント：395 pt（50%）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします〜」
〈あらすじ〉とあるRPG系乙女ゲームの悪役令嬢レミリアに転生した「エミ」は、ゲームのヒロイン「星の乙女」により努力虚しく断罪されてしまった。エミの冤罪を晴らすため、そこに現れたのは中から見守っていた本来のレミリアで――。
最終巻では、ついに本来のレミリアと、エミに無実の罪を着せた星の乙女・ピナが対峙することに。本物の悪役による愛の復讐劇が堂々完結！
悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします〜: 1【イラスト特典付】 (comic LAKE)
715円
※獲得予定ポイント：358 pt（50%）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします〜: 6【イラスト特典付】 (comic LAKE)
792円 → 776円（2%オフ）
※獲得予定ポイント：388 pt（50%）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
中身はオジサン中学生のやり直しコメディ「キルアオ」
〈あらすじ〉バツイチ子持ちの大狼十三は、子供の頃に組織に拾われた伝説の殺し屋。ある事件で謎の生物兵器に刺されて、中学生の姿になった十三は中学校へ…。
最新刊では、生徒会に勝利し、ノレンの退部を阻止した家庭科部。だが翌日、風邪を引いてしまった十三は部員達から看病を受ける。そんな中、ノレンが突然、大人の姿になってしまい…!?
「AERA」で大好評連載中の「あたしンちSUPER」
最新刊では、2024年〜2025年に描かれた「オール新作」の中から、けら先生が厳選した62話を収録。母、みかん、ユズ、父、タチバナ家の人々がみんなを笑わせて、ハッピーにしてくれます。
陽キャ美少女×陰キャ少年の青春格差ラブコメディ「僕の心のヤバイやつ」
〈あらすじ〉学園カースト頂点の美少女・山田杏奈の殺害を妄想してはほくそ笑む、重度の中二病の陰キャ・市川京太郎。だが山田を観察する内に、京太郎が思う「底辺を見下す陽キャ」とは全然違うことに徐々に気づいていき…!?
最終巻では、年末年始に山田家へ居候することになった京太郎。変なことは起こるまい…と思いきや!?
「凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録」
〈あらすじ〉「どうせなら、戦って死にたかった」かつて神殺しをも成し遂げた大英雄は、死の間際でさえ戦いを望んでいた。そんな彼女を待ち受けていたのは、病弱な貴族令嬢への転生で――。
最新刊では、ついに開催を迎えた武闘大会。大会には各国から集まった腕自慢たちだけではなく、有力者が各々に送り込んだ刺客も潜んでいた。
凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録 1巻 (デジタル版ガンガンコミックスＵＰ！)
770円
※獲得予定ポイント：385 pt（50%）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録 8巻 (デジタル版ガンガンコミックスＵＰ！)
770円
※獲得予定ポイント：385 pt（50%）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
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