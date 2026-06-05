西武・松本航投手は6回3失点…DeNAに勝利

4日にパ・リーグ球団主催のファーム公式戦3試合が行われた。ファイターズ鎌ケ谷スタジアムで行われた日本ハム-中日は、6-1で日本ハムが勝利した。先発の細野晴希投手は2回にミゲル・サノー内野手に本塁打を浴びるも、5回1失点と好投。打線は2回に水谷瞬外野手の本塁打で同点とし、3回にはアリエル・マルティネス捕手の本塁打で勝ち越す。4回に阪口樂内野手の適時打、5回にもマルティネスの2ランなどで追加点を挙げた。

森林どりスタジアム泉で行われた楽天-ロッテは、5-3で楽天が勝利した。楽天は初回に先制を許すも、直後に小森航大郎内野手の本塁打、大坪梓恩外野手、繁永晟内野手の適時打で3点を奪い逆転。3回にも繁永の適時打などで2点を追加した。先発のローンシー・コントレラス投手は3回途中で降板したが、辛島航投手らリリーフ陣がリードを守った。ロッテは先発の西野勇士投手が5失点と崩れた。

CAR3219フィールドで行われた西武-DeNAは、8-4で西武が勝利した。先発の松本航投手は序盤に失点するも、6回3失点にまとめた。打線は2回に林安可外野手と蛭間拓哉外野手の連打を機に失策も絡み同点とすると、3回には1死満塁から林安可外野手と古賀輝希内野手の適時打で4点を勝ち越す。8回にも横田蒼和内野手の適時二塁打などで突き放し、9回は高橋礼投手が締めた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）