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日韓がすれ違う理由は「根本的な考え方の違い」だった！5つの特徴から読み解く異なる常識

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【常識崩壊】日本人は絶対に理解できない韓国人の特徴5選。28年間見てきて分かりました」と題した動画を公開した。動画では、東大院生で日本滞在歴8年のパクくんが、日本人と韓国人の考え方の根本的な違いについて解説し、相互理解の重要性を提示している。



パクくんは冒頭で、日本人が韓国人と簡単に仲良くなれない理由は「考え方が根本的に違うから」だと語る。彼は28年間、内側から日韓両国を見てきた経験に基づき、その違いを5つのポイントで解説した。



1つ目の「感情の出し方」では、不満を一度飲み込み空気を読む日本に対し、韓国は違和感が出た瞬間に言語化し、顔に出すのが「誠実」とされると説明。2つ目の「勝ち負けへの温度感」では、空気を乱さず長く続けることを重んじる日本と、勝敗が見えた瞬間に「勝つか置いていかれるか」のゲームになり、止まることに強い危機感を抱く韓国の対照的な姿を提示した。



3つ目の違いとして「他人の評価との距離」を挙げ、日本では深く踏み込まないことが優しさである一方、競争社会の韓国において評価は「酸素」であり、周囲の目を強く意識すると語った。さらに4つ目として、人間関係が流動的な日本に対し、韓国は年齢などで明確に役割を分ける「構造的」な社会であると指摘。最後に5つ目として、失敗を避けて100点を目指す日本の「完璧主義」と、80点でも走りながら直していく韓国の「高速実行」という違いを挙げた。



動画の最後にパクくんは、これらの違いは歴史や社会の中で積み重なったものであり、善悪ではないと結論付けた。お互いの背景にある「なぜそう行動するのか」という前提を理解しておくことで、両国の長所を状況に応じて活かせるという、異文化コミュニケーションにおける重要な気づきを与えている。