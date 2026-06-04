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パクくんとジュノが語る異文化体験！勝手に「先輩結婚しました」と報告した失敗談も

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「【日本はなぜこうなる？】韓国人が7年住んで初めて分かった“日本の常識3選”に耳を疑った」を公開した。来日7年目で起業家のジュノをゲストに迎え、日本で衝撃を受けた「3つの文化」について語り合った。その中で飛び出した「ネズミもマナーがいい」という独特な視点が印象的な対談となっている。



話題は、ジュノが日本に来て最も驚いたという「街がすごく綺麗」という点からスタート。昼の街の美しさを絶賛しつつ、日本のネズミについて「全然いるけどマナーがいい」とユーモア交じりに表現した。ニューヨークのネズミは「ギャングスターみたいに、全然目が合ったりしても逃げない」と身振り手振りを交えて語る姿に、思わずパクくんの笑いがこぼれる場面も。自身が運営する民泊でも「みんな綺麗に使ってくださって」と明かし、割れ窓理論を引き合いに出しながら、日本の清潔な環境が人々の行動に良い影響を与えていると分析した。



続いて「現金使いの文化」についてトークが展開。韓国などのキャッシュレス先進国と比較し、多額の現金を家に保管する人がいることに「盗まれたらどうするの」と疑問を抱いていたという。これに対しパクくんが、災害時にキャッシュレスが使えなくなる懸念を指摘すると、ジュノは納得しつつも「火事になって無くなったりする可能性もあるんで」と応じ、バランス感覚の重要性を説いた。



3つ目のテーマは「迷惑をかけない文化」。ジュノは過去に、先輩の結婚話をグループLINEで勝手に報告してしまった失敗談を披露。「韓国だったら『みんなに知らせよ』みたいな流れ」としつつ、自ら伝えるという日本独自の気遣いを学んだエピソードを明かした。箸のマナーなどの細かいルールに直面しても、ジュノはこれらの違いを「面白いなって思う派」と語り、異文化を柔軟に受け入れる姿勢を見せた。



動画を通じて、日韓の文化の違いをポジティブに捉え、自身の経験の糧にするジュノの人間性が垣間見えた。異文化に触れることの面白さを再認識させられる対談となっている。