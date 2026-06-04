弁当200個が当日キャンセル･･･オーナー「電話したら着信拒否に」半分以上廃棄、被害額は約10万円【新潟】
半分以上の弁当を廃棄したということです。新潟市にある宅配専門の弁当店で200個の弁当が当日にキャンセルされ、大きな被害を受けています。
様々なおかずが入ったボリューム満点の弁当。客の要望に合わせて弁当を作り配送まで行っています。新潟市の個人経営の宅配弁当店『あっちゃん弁当』。
5月22日ごろ、女性から「会合用のお弁当を注文したい」と100個の弁当の注文が入り、さらにその2日後にも男性から100個の注文が入りました。宅配日の5月29日に指定の場所に配達に行くと･･･女性の姿はありませんでした。
■あっちゃん弁当 オーナー 燕亜紗美さん
「何回かけても出ない。あれと思って、今度電話したら着信拒否になっていた。」
その1時間後、受け取りに来るはずだった男性も連絡がつかず、合計200個の弁当が無断キャンセルされました。
■あっちゃん弁当 オーナー 燕亜紗美さん
「初めはパニック。悲しさ・怒り・いろいろな感情が混ざって、どうしようこのお弁当という感情が一番はじめだった。」
事前に料金はもらっておらず、今回の被害額は約10万円。弁当は知人に配るなどしましたが、半分以上が廃棄に･･･。
■あっちゃん弁当 オーナー 燕亜紗美さん
「もう一度同じようなことがあれば警察に訴えようかな。」
今回は警察に被害届は出さず、同じような被害を受けないよう周りのアドバイスを聞きながら店を続けたいとしています。
様々なおかずが入ったボリューム満点の弁当。客の要望に合わせて弁当を作り配送まで行っています。新潟市の個人経営の宅配弁当店『あっちゃん弁当』。
5月22日ごろ、女性から「会合用のお弁当を注文したい」と100個の弁当の注文が入り、さらにその2日後にも男性から100個の注文が入りました。宅配日の5月29日に指定の場所に配達に行くと･･･女性の姿はありませんでした。
■あっちゃん弁当 オーナー 燕亜紗美さん
「何回かけても出ない。あれと思って、今度電話したら着信拒否になっていた。」
その1時間後、受け取りに来るはずだった男性も連絡がつかず、合計200個の弁当が無断キャンセルされました。
■あっちゃん弁当 オーナー 燕亜紗美さん
「初めはパニック。悲しさ・怒り・いろいろな感情が混ざって、どうしようこのお弁当という感情が一番はじめだった。」
事前に料金はもらっておらず、今回の被害額は約10万円。弁当は知人に配るなどしましたが、半分以上が廃棄に･･･。
■あっちゃん弁当 オーナー 燕亜紗美さん
「もう一度同じようなことがあれば警察に訴えようかな。」
今回は警察に被害届は出さず、同じような被害を受けないよう周りのアドバイスを聞きながら店を続けたいとしています。