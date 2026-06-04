大谷は6回無失点で6勝目の権利を持って降板

【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・アリゾナ）

ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。6回無失点の好投で、6勝目の権利を持って降板した。マウンドを降りてから約4分後、MLB公式が投稿した“謎の写真”が話題を呼んでいる。

初回からやや制球を乱したものの、相手打線を圧倒した。3回までパーフェクト投球。4回2死からモレノに二塁打を許したが、その後も無失点に抑え、6回には1死一、二塁のピンチを招いたが、キャロルを併殺打に打ち取った。

右手から出血するアクシデントがあったにもかかわらず、6回89球を投げて2安打無失点、1四球6奪三振の快投だった。防御率は登板前の0.82から0.74まで良化した。また、打っても第4打席まで2安打2四球をマーク。投打にチームを牽引した。

大谷の降板から4分後、MLB公式X（旧ツイッター）は「ショウヘイ・オオタニ：ダイヤのエース！ 彼は今シーズン、防御率0.74を記録している」として成績を速報し、1枚の漫画風の画像を添えた。ブルーのドジャースユニホームを着た大谷が雄叫びを上げ、「Shohei Ohtani」「大谷翔平」と英語＆日本語で名前も大きく配置されている。

MLB公式の投稿にファンも反応。「ショウヘイは史上最高」「パーフェクトだ」「GOATタニ」「最高の参照ネタだ」「かっこよ！」「めっちゃ似てる！」と評価する一方で、「クソダサ漢字フォント」「なんかイマイチなんだよなこれ」「MLBがAI生成の低クオリティ画像を投稿してる」「AIはいらない」「生のほうがかっこいい」と否定的な反応も少なくなかった。（Full-Count編集部）