敵地ダイヤモンドバックス戦で今季10度目のマウンド

【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・アリゾナ）

ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。6回を投げて被安打2、6奪三振1四球無失点の投球で6勝目をマークし、打っては4打数3安打2四球で5出塁の活躍だった。この日、本塁打で援護したカイル・タッカー外野手は、試合後の取材で躍動した二刀流を称えた。

投げては最速99.8マイル（約160.6キロ）を計測するなど、4回2死まで完全投球を披露。打っては3安打の活躍で、ダイヤモンドを駆け回っている。

この日先制2ランを放ったタッカーは、「彼は本当に素晴らしい仕事をしている。僕は100マイル（約161キロ）も投げられないので、彼がどういう状況を経験しているのか共感することも理解することもできない。だけど彼はマウンドに上がるたびに、そして毎日、自分の持てるすべてを僕たちに注ぎ込んでくれている。だからこそ、彼は本当に素晴らしい働きをしてくれている」と称えた。

大谷は打率.301に浮上。防御率は規定投球回に1イニング届いていないが、0.74と驚異的な数字になっている。（Full-Count編集部）