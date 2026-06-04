将棋の藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）に服部慎一郎七段（26）が挑戦するヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負が6月4日、千葉県木更津市の「龍宮城スパホテル三日月」で行われている。対局は正午からの昼食休憩に入り、盤上は午前中から激戦の様相を呈している。

【中継】藤井棋聖VS服部七段 注目の開幕局（生中継中）

振り駒で藤井棋聖の先手番で始まった注目の開幕局は、相居飛車の立ち上がりから後手の服部七段が序盤で工夫を見せる展開となった。早々に前例を外れた未知の局面へと突入し、盤上は力戦調の出だしに。当初はスローペースで慎重な序盤戦かと思われたが、突如として激しい戦いへと発展し、午前中から両者の思惑が激しくぶつかり合っている。

ABEMAの中継で解説を務める郷田真隆九段（55）は、挑戦者の服部七段の積極的な指し回しについて「後手番ながら主張がある」と評価。「面白い将棋になりましたね。対局者は大変だと思いますけど、見ている方としては楽しみな展開に感じる」と、今後の激闘への期待感を口にした。

さらに、未知の局面へと誘導した挑戦者の作戦に対し、「流石の藤井棋聖とはいえ、事前準備のしようがない」と指摘。一方で、「藤井棋聖は初見で対応しないといけないが、いつも対応していくのが上手。そういうところでも崩れない」と語り、数々の難局を乗り越えてきた絶対王者の対応力への印象を語った。

両者は現在、正午から昼食休憩に入っている。午後からはさらに難解で激しい中盤戦、そして終盤戦へと突入していく。挑戦者の周到な作戦か、王者の底知れぬ対応力か。再開後の激しい主導権争いから目が離せない。持ち時間は各4時間。

【昼食の注文】

藤井聡太棋聖 国産牛のステーキ丼 クレソンのサラダとフォール添え

服部慎一郎七段 はまぐりと帆立とからすみのアーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ（はまぐり抜き）、国産牛のステーキ丼 クレソンのサラダとフォール添え、かけそば あじ天 三日月野菜の天麩羅（天麩羅抜き）、全てハーフサイズでオーダー

【昼食休憩時の残り持ち時間】

藤井聡太棋聖 2時間18分（消費1時間42分）

服部慎一郎七段 2時間55分（消費1時間5分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）