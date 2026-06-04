アルジェリア、日本と同組のオランダに勝利！ 上田綺世同僚のFWハジ・ムサが終盤にゴラッソ
国際親善試合が3日に行われ、オランダ代表とアルジェリア代表が対戦した。
オランダは欧州予選を無敗のグループ首位で突破し、2大会連続12回目の出場を果たした。FIFAワールドカップ2026では、日本代表と同じグループFに入る。対するアルジェリアも、アフリカ予選ではグループ首位で突破。3大会ぶり5回目の出場を決めた。
オランダは立ち上がりから自分たちのペースで試合を運び、ボール保持の場面では左サイドのコーディ・ガクポを起点としながらチャンスを作っていく。そして非保持では積極的にハイプレスをかけ、相手のミスからもシュートまで持ち込んでいく。
対するアルジェリアは、パスをつなぎながら得点への道筋を探るが、自陣でのボールロストからオランダにチャンスを与える場面が目立つ。また、カウンターからチャンスを作る場面もあったが、オランダの強固な守備が立ちはだかる。前半は両チームともに無得点で終わる。
後半に入るとオランダがよりギアを上げ、ハイプレスから立て続けにチャンスを作るが、アルジェリアのGKルカ・ジダンの好セーブもあって得点を奪えない。一方で、アルジェリアは自陣に押し込まれる展開が続くが、前半よりもシュートまで持ち込む場面は増やしていく。
均衡が崩れたのは86分だった。アルジェリアのアニス・ハジ・ムサが敵陣深くの右サイドでパスを受けると、そこからカットインして左足を一閃。シュートはゴール左に突き刺さり、アルジェリアが終盤に先制点をもぎ取った。
このまま試合は終了。アルジェリアが、日本代表FW上田綺世のチームメイトであるハジ・ムサ（フェイエノールト／オランダ）のゴラッソが決勝点となり、1−0でオランダに勝利した。
【スコア】
オランダ代表 0−1 アルジェリア代表
【得点者】
0−1 86分 アニス・ハジ・ムサ（アルジェリア代表）
オランダは欧州予選を無敗のグループ首位で突破し、2大会連続12回目の出場を果たした。FIFAワールドカップ2026では、日本代表と同じグループFに入る。対するアルジェリアも、アフリカ予選ではグループ首位で突破。3大会ぶり5回目の出場を決めた。
オランダは立ち上がりから自分たちのペースで試合を運び、ボール保持の場面では左サイドのコーディ・ガクポを起点としながらチャンスを作っていく。そして非保持では積極的にハイプレスをかけ、相手のミスからもシュートまで持ち込んでいく。
後半に入るとオランダがよりギアを上げ、ハイプレスから立て続けにチャンスを作るが、アルジェリアのGKルカ・ジダンの好セーブもあって得点を奪えない。一方で、アルジェリアは自陣に押し込まれる展開が続くが、前半よりもシュートまで持ち込む場面は増やしていく。
均衡が崩れたのは86分だった。アルジェリアのアニス・ハジ・ムサが敵陣深くの右サイドでパスを受けると、そこからカットインして左足を一閃。シュートはゴール左に突き刺さり、アルジェリアが終盤に先制点をもぎ取った。
このまま試合は終了。アルジェリアが、日本代表FW上田綺世のチームメイトであるハジ・ムサ（フェイエノールト／オランダ）のゴラッソが決勝点となり、1−0でオランダに勝利した。
【スコア】
オランダ代表 0−1 アルジェリア代表
【得点者】
0−1 86分 アニス・ハジ・ムサ（アルジェリア代表）
【動画】アルジェリアFWハジ・ムサのゴラッソでオランダに勝利！
オレンジの壁を一振りで破壊— DAZN Japan (@DAZN_JPN) 2026年6月3日
カットインからの美弾炸裂💥
🇩🇿ハジムサが決勝ゴラッソ！
フェイエノールト所属の24歳が
“本拠地”で嬉しいA代表初ゴール㊗️
🌍国際親善試合
🆚オランダ×アルジェリア
📱#DAZN ライブ配信中#FIFAワールドカップ#本気で楽しむならDAZN pic.twitter.com/QbjNbjrkb5