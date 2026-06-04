◆第７６回安田記念・Ｇ１（6月７日、東京競馬場・芝1600メートル）

第７６回安田記念・Ｇ１（７日、東京）の追い切りが３日、東西トレセンで行われた。レーベンスティールは絶好の動きで好仕上がりをアピールした。出走馬は４日、枠順は５日に確定する。

今度こそＧ１初制覇へ。あふれんばかりの闘志を内に秘め、レーベンスティールが美浦・Ｗコースで最終追い切りを行った。台風６号の影響で大雨が降る中、乗り役の手綱が全く動かないまま単走で６ハロン８０秒３―１１秒９をマーク。大きなストライドで、余力十分の動きを披露した。見守った田中博調教師は「予定よりは少し時計は速くなりましたが、順調です」と手応えを口にした。

「ポイントはマイル」。指揮官はＧ１制覇へのカギとして距離への適性を挙げる。キャリア１７戦のうち１６００メートルを走ったのは昨年のしらさぎＳ（７着）とマイルＣＳ（１２着）の２回のみ。どちらも勝つことはできなかったが「結果を出せていない中で、そこを頭に入れてマイルにフィットさせられるように調整している」と説明。関西圏での過去のマイル２戦とは異なり、今回は“ホーム”の関東圏。重賞２勝を挙げた東京コースとなる。「今回は勝っているコースでのマイルなので、そこまでパフォーマンスを落とすとは思いません。いい舞台だと思って臨みます」と胸を張った。

６歳となり気性面で成熟した点も、Ｇ１初Ｖへのチャンスを広げる。「新馬の前から難しいところがあり、それに取り組んできて６歳にしてだいぶスムーズな調教ができてきました」。２歳から地道に課題と向き合ってきたからこそ、トレーナーは愛馬の成長を感じ取っている。１週前追い切りでも、「活気がある中で我慢が利いていた」と語るように、大一番に向けて肉体面、精神面ともに万全の状態に仕上がった。「なんとかこの子をＧ１馬にしたい」と強い決意を口にした指揮官。悲願成就へ舞台は整った。（高野 真之介）