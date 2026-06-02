Hey! Say! JUMP山田涼介、嵐ラストライブ観戦報告「隣の知念は大号泣してました」
【モデルプレス＝2026/06/02】Hey! Say! JUMPの山田涼介が2026年6月1日、ニッポン放送「山田涼介のオールナイトニッポンPremium」（毎週土曜日よる7時〜）に出演。東京ドームで開催された嵐のラストライブを振り返った。
【写真】嵐ラストライブ 松潤が撮影した「BAR東京ドーム」ショット
同年5月31日に行われたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演をもって、約26年半の活動に幕を下ろした嵐。山田は「昨日の嵐さんのラストライブ行かせていただきました！」と同ライブを訪れたことを報告し「時代を彩ったアイドルグループの『嵐』というグループの最後は観ておかないといけないし、同じ時代に活動した身としてどんなゴールテープを切るのかなって観させていただきました」と語った。
続けて「僕が言うのもおこがましいけど、美しかったな。もちろん、5人の姿が美しいっていうのもあるけど、それを観てるファンのみなさんの熱量というか」としみじみ。「単純にすごく感動したのよ。やっぱり『嵐ってすごい』って思ったし、グッとくるものがあった。その人らしい言葉のつづり方でいうか、それぞれの気持ちが立ってたし、すごい伝わってきた」と振り返り「嵐というグループは終わったのかもしれないけど、それぞれがそれぞれの道を歩むし、それぞれの場所で嵐の顔が垣間見れる瞬間があったりするのかな」と話した。
また「僕らも、もしかしたらいずれ嵐さんの曲を歌うかもしれないし。心の中で、それぞれの記憶の中で『嵐』というグループは輝き続けていくんだろうな、という思いを持って最後の瞬間を見届けさせていただきました。隣の知念は大号泣してました（笑）。感慨深かった」と語り、知念侑李と観戦したことを明らかに。知念は、嵐に憧れて事務所に入ったほどの“嵐ファン”として知られており、2021年2月19日放送のラジオ番組『Hey! Say! 7 Ultra JUMP』（文化放送）では、嵐が活動休止前に行ったライブを訪れたことを報告。「僕は『台風ジェネレーション』で大号泣しました」「世界の中で1番嵐に影響を受けた人なんじゃないかな」と嵐への愛を語っていた。
さらに、2026年6月27日にスタートした自身のソロライブツアー「Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y？」に触れ「僕は7月に東京ドームに立たせていただくけど、腹は括ってたつもりだったけどさらに身の引き締まる思いになったというか。『俺たちってすごい仕事させてもらってるんだな』って、嵐さんを観て改めて感じさせてもらった」と口に。「こんなこと言わないでって言われるかもしれないけど、これがいつまで続けられるのか俺らにもわかんないし。でも、俺が今思うこととしては続けられる限り、この体が動く限りは今いるファン、これからファンになってくれる方にたくさんの夢だったり希望、光をそれぞれのグループにしか出せない色で、それぞれのグループにしか見せられない景色を見せなきゃいけないなって改めて思った」と伝えた。
最後には、嵐に向けて「『時代を創ってくれてありがとうございました』って心から伝えたい」と感謝。「嵐のみなさんが見せてくれた夢を引き継ぎながら僕ら後輩も頑張りたいと思います」「頑張るよ！山田涼介は！」と意気込んでいた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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【写真】嵐ラストライブ 松潤が撮影した「BAR東京ドーム」ショット
◆山田涼介、嵐のラストライブ振り返る
同年5月31日に行われたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演をもって、約26年半の活動に幕を下ろした嵐。山田は「昨日の嵐さんのラストライブ行かせていただきました！」と同ライブを訪れたことを報告し「時代を彩ったアイドルグループの『嵐』というグループの最後は観ておかないといけないし、同じ時代に活動した身としてどんなゴールテープを切るのかなって観させていただきました」と語った。
また「僕らも、もしかしたらいずれ嵐さんの曲を歌うかもしれないし。心の中で、それぞれの記憶の中で『嵐』というグループは輝き続けていくんだろうな、という思いを持って最後の瞬間を見届けさせていただきました。隣の知念は大号泣してました（笑）。感慨深かった」と語り、知念侑李と観戦したことを明らかに。知念は、嵐に憧れて事務所に入ったほどの“嵐ファン”として知られており、2021年2月19日放送のラジオ番組『Hey! Say! 7 Ultra JUMP』（文化放送）では、嵐が活動休止前に行ったライブを訪れたことを報告。「僕は『台風ジェネレーション』で大号泣しました」「世界の中で1番嵐に影響を受けた人なんじゃないかな」と嵐への愛を語っていた。
◆山田涼介「僕ら後輩も頑張りたい」
さらに、2026年6月27日にスタートした自身のソロライブツアー「Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y？」に触れ「僕は7月に東京ドームに立たせていただくけど、腹は括ってたつもりだったけどさらに身の引き締まる思いになったというか。『俺たちってすごい仕事させてもらってるんだな』って、嵐さんを観て改めて感じさせてもらった」と口に。「こんなこと言わないでって言われるかもしれないけど、これがいつまで続けられるのか俺らにもわかんないし。でも、俺が今思うこととしては続けられる限り、この体が動く限りは今いるファン、これからファンになってくれる方にたくさんの夢だったり希望、光をそれぞれのグループにしか出せない色で、それぞれのグループにしか見せられない景色を見せなきゃいけないなって改めて思った」と伝えた。
最後には、嵐に向けて「『時代を創ってくれてありがとうございました』って心から伝えたい」と感謝。「嵐のみなさんが見せてくれた夢を引き継ぎながら僕ら後輩も頑張りたいと思います」「頑張るよ！山田涼介は！」と意気込んでいた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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