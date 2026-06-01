乃木坂46、菅原咲月4代目キャプテン就任後初のシングル 7月22日にリリース＆6月7日にフォーメーション発表
【モデルプレス＝2026/06/01】自身最長となる東京ドーム3daysを開催し、3日間で14万人のファンと共に14回目のバースデーライブを終えた乃木坂46。夏の全国ツアー「真夏の全国ツアー2026」を2週間後に控える中、新たなシングルのリリース日が7月22日に決定した。
【写真】乃木坂46新キャプテン抜擢メンバー
5月19日〜21日に開催された「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」では最終日に梅澤美波 卒業コンサートを開催。3代目キャプテンとして乃木坂46をけん引していた梅澤美波がグループを卒業し、新たに5期生・菅原咲月が4代目キャプテンに就任した。
42枚目となる最新シングルのリリースは7月22日に決定。キャプテンが新たに菅原咲月になり、初めてのシングルリリースとなる。また、最新楽曲のフォーメーションは6月7日にオンエアされる「乃木坂工事中」にて発表される予定となっているため、お見逃しなく。東京ドーム3daysを駆け抜け、新たなスタートを切る乃木坂46。夏を彩る最新シングルがどのような楽曲になるか。（modelpress編集部）
発売日：2026年7月22日（水）
【Blu-ray付き・初回仕様限定盤】
初回仕様限定盤TYPE-A
初回仕様限定盤TYPE-B
初回仕様限定盤TYPE-C
初回仕様限定盤TYPE-D
初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真1枚封入（各TYPE別32種より1枚ランダム封入）
【CDのみ】
通常盤
【収録曲】
内容未定
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46新キャプテン抜擢メンバー
◆乃木坂46、新シングルリリース決定
5月19日〜21日に開催された「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」では最終日に梅澤美波 卒業コンサートを開催。3代目キャプテンとして乃木坂46をけん引していた梅澤美波がグループを卒業し、新たに5期生・菅原咲月が4代目キャプテンに就任した。
◆乃木坂46 42ndシングル「タイトル未定」
発売日：2026年7月22日（水）
【Blu-ray付き・初回仕様限定盤】
初回仕様限定盤TYPE-A
初回仕様限定盤TYPE-B
初回仕様限定盤TYPE-C
初回仕様限定盤TYPE-D
初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真1枚封入（各TYPE別32種より1枚ランダム封入）
【CDのみ】
通常盤
【収録曲】
内容未定
【Not Sponsored 記事】