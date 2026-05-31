ウリベは「クロッチチョップ」で1試合の出場停止と罰金処分に

ブルワーズのアブナー・ウリベ投手は、26日（日本時間27日）のカージナルス戦で相手ベンチに挑発的なジェスチャーをしたとして、29日（同30日）に1試合の出場停止と非公開の罰金処分を受けた。ウリベは不服申し立てをするが、ファンからは賛否の声が上がっている。

米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサン記者は「ウリベは今週頭に三振を取った後、カージナルスのダグアウトに向かってクロッチチョップをしたことでMLB機構から1試合の出場停止処分を受けた。ウリベは不服申し立てをする」と伝えた。

8回から3番手として登板したウリベは、2死一、三塁のピンチを招くも最後はバールソンを見逃し三振に仕留めた。このとき、カージナルスベンチに向かって米プロレスの挑発行為「クロッチチョップ」をした。

ファンからは「1年間出場停止にするべきだった」「野球でああいう『セレブレーション』は言語道断」「1試合の出場停止は間違ってる。もっと重くするべき」「彼はリリーフでしょ、1試合出場停止なんてなんでもない」と厳しい意見がある一方で、「あれに出場停止処分はつまらない」「今後彼が登板するとき、ファンは毎回クロッチチョップすべき」「不当な処分。ロブ・マンフレッドは訴えられるべき」と“擁護派”もいた。（Full-Count編集部）