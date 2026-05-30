【ブルーイ×レゴランド・ジャパン】コラボイベント「ブルーイとあそぼう！」開催
世界的大ヒットアニメ『ブルーイ』と、レゴランド（R）・ジャパン・リゾートとの特別共同イベント「ブルーイとあそぼう！」が、8月30日（日）まで開催中だ。
＞＞＞来場者プレゼントや「レゴ（R）ブルーイ」の新商品をチェック！（写真8点）
想像力を働かせながらレゴ（R）ブロックで自由におうちを組み立てるフリービルドのアクティビティ「ブルーイとキミのおうち！〜たのしいなかまたち〜」は、レゴランド（R）の「リビルド･ザ･ワールド･センター」で開催。『ブルーイ』の世界観が感じられるデザインで装飾された会場にて、想像力を働かせながらレゴ（R）ブロックで自由におうちを組み立てるフリービルドのアクティビティ。リービルドアクティビティに参加した方には、レゴ（R）ブルーイとレゴ（R）ビンゴのペーパーハットがプレゼントされる。さらにイベント期間中にリビルド・ザ・ワールド・センター内で「レゴ（R）ブルーイ」シリーズの製品を購入した方には、税込2200円以上の購入で、ブルーイとレゴランド（R）のコラボステッカー、税込5500円以上の購入で、レゴ（R）ミニキットがプレゼントされる。
そして会場では、6月1日（月）より「レゴ（R）ブルーイ」シリーズの新商品、レゴ（R）ブルーイ 「ブルーイファミリー」、 レゴ（R）ブルーイ 「ビンゴとブルーイのおばあちゃんごっこ」、レゴ（R）ブルーイ「ラスティとブルーイといっしょに学校へ行こう」、レゴ（R）デュプロシリーズ 「ブルーイとマフィンのピザやさんごっこ」が先行展示されたり、アジア地域では唯一となる、レゴ（R）ブロックによる高さ1.65メートルのブルーイと1.47メートルのビンゴの3Dモデルが展示される。制作に合計190時間をかけて作られたブルーイのモデルは2万9224個、ビンゴのモデルは5306個のレゴ（R）ブロックで組み立てられている。さらに今回のイベントでは、レゴ（R）ブロックをモチーフにした特別なベンチをブルーイとビンゴの間に設置。まるでブルーイとビンゴと一緒に座っているような気分で、写真を楽しめるフォトスポットとなる。家族の思い出に残る写真を、たくさん撮影できる。
さらに世界初となる「レゴ（R）ブルーイ」のコスチュームキャラクターも登場し、特別なグリーティングも行われる。
＞＞＞来場者プレゼントや「レゴ（R）ブルーイ」の新商品をチェック！（写真8点）
想像力を働かせながらレゴ（R）ブロックで自由におうちを組み立てるフリービルドのアクティビティ「ブルーイとキミのおうち！〜たのしいなかまたち〜」は、レゴランド（R）の「リビルド･ザ･ワールド･センター」で開催。『ブルーイ』の世界観が感じられるデザインで装飾された会場にて、想像力を働かせながらレゴ（R）ブロックで自由におうちを組み立てるフリービルドのアクティビティ。リービルドアクティビティに参加した方には、レゴ（R）ブルーイとレゴ（R）ビンゴのペーパーハットがプレゼントされる。さらにイベント期間中にリビルド・ザ・ワールド・センター内で「レゴ（R）ブルーイ」シリーズの製品を購入した方には、税込2200円以上の購入で、ブルーイとレゴランド（R）のコラボステッカー、税込5500円以上の購入で、レゴ（R）ミニキットがプレゼントされる。
さらに世界初となる「レゴ（R）ブルーイ」のコスチュームキャラクターも登場し、特別なグリーティングも行われる。
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