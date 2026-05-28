『SHIBUYA MIYASHITA PARK BON DANCE 2026』9月開催｜盆踊りとダンスミュージックが交差する渋谷の祭り

明治通り宮下パーク商店会は、2026年9月26日(土)〜27日(日)に、MIYASHITA PARK 4階 渋谷区立宮下公園 芝生ひろばにて、渋谷のカルチャーと日本の伝統的な祭りの融合を目的とした『SHIBUYA MIYASHITA PARK BON DANCE 2026』を開催する。

ダンス、ミュージック、ファッションを自由でかしこまらず、誰でも楽しめる「祭り」をテーマに様々なプログラムを展開する。

明治通り宮下パーク商店会では、日本の伝統文化である「祭り」の開催を通して、渋谷の事業者が集まり交流を図ることで地域の絆を深め合い、その「祭り」の場に来街者や訪日観光客が混じり合うことで、渋谷の街の魅力をより多くの人に知ってもらう機会を創出する。

Bon-Dance & Music

夏の終わりを盛り上げるBON DANCE（盆踊り）、日本の伝統的な踊り、DJによるダンスミュージック、ライブなど、ジャンルにとらわれず誰でも踊りたくなる、参加できる、DANCEのための「祭り」を演出する。

Food & Drink

MIYASHITA PARK周辺の音楽や渋谷にゆかりのある店舗が集結し、各店の個性あふれるドリンク＆フードメニューを展開する。また、RAYARD MIYASHITA PARK内の一部飲食店ではテイクアウトメニューの販売も用意。屋台メニュー片手に夏の終わりの風物詩を楽しむことができる。

Festival Market

渋谷を形成する様々なヒトとモノが集まり、ミュージック＋ファッション＋アートを縁日スタイルで体験できる特別なマーケットエリア。

『SHIBUYA MIYASHITA PARK BON DANCE』でしか手に入らない貴重なアイテムを集めたマーケットと、子供から大人まで、誰でも夢中になれるSHIBUYA no EN-NICHIが楽しめる。RAYARD MIYASHITA PARKからも複数店舗が出張出店を予定している。

出演者、出展ブース、コンテンツなどは、随時公式HPやInstagramで発表される。

【開催概要】

タイトル：SHIBUYA MIYASHITA PARK BON DANCE 2026開催日程：2026年9月26日(土)、27日(日)開催会場：MIYASHITA PARK4階 渋谷区立宮下公園 芝生ひろば入場料：無料（雨天中止）※中止の場合は、イベント公式Instagramにてアナウンス。

アクセス：https://www.seibu-la.co.jp/park/miyashita-park/access/

公式HP：https://miyashita-bondance.jp/公式Instagram：＠miyashitapark_bon_dance公式X：@ShibuyaD48115

主催：明治通り宮下パーク商店会後援：渋谷区 / 一般財団法人 渋谷区観光協会 / 一般社団法人渋谷未来デザイン協力：三井不動産株式会社 / RAYARD MIYASHITA PARK / 宮下公園パートナーズ企画・制作：EMiU株式会社 / 株式会社Hanx2 / 株式会社インフュージョンデザイン / 六歩株式会社 / 株式会社シブヤテレビジョン