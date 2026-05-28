北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判です。



強盗致死などの罪に問われている川村被告は、「主犯格とされる男がキレて怖くて止められなかった」などと証言しました。



（川村葉音被告）「暗くて見えなかった。暴行がエスカレートしていることを知らなかった」



法廷でこう証言した川村葉音被告。



川村葉音被告と滝沢海裕被告、当時１６歳の少年の３人は２０２４年１０月、江別市の公園で長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪うなどした強盗致死などの罪に問われています。





今回は、主犯格とされる川口被告を含む６人のうち、長谷さんの交際相手・八木原被告の友人である川村被告など３人の裁判で、３人は初公判で起訴内容を認めています。最大の争点は量刑です。裁判で強盗致死罪の成立が認められれば、死刑または無期懲役刑に処されます。５月２７日の被告人質問ではさらに執拗な暴行の状況が明らかになりました。（川村葉音被告）「川口被告が頭を蹴って反対側の少年が頭を蹴ってを繰り返していた」（検察）「被害者の様子は？」（川村葉音被告）「叫んでいた」さらに長谷さんは裸で土下座をさせられ、このとき交際相手の八木原亜麻被告を探していたということです。（川村葉音被告）「亜麻ちゃんいますか？と聞いていた。目が開けられずにそう言ったんだと思う」川村被告は弁護側からなぜ暴行を止められなかったのか問われると・・・（川村葉音被告）「（主犯格とされる男が）キレていて怖くて止められなかった」あくまで主犯格とされる当時１８歳の特定少年・川口侑斗被告らが暴行を主導していたと主張しました。また、検察側から裁判を傍聴している遺族に対して謝罪を促されると・・・（川村葉音被告）「大切な家族の１人の命を奪ってしまい、本当に申し訳ありませんでした」声を震わせながら遺族に謝罪の言葉を述べました。この裁判では、検察側が「金品を要求してからの暴行は圧倒的で執拗なものである」などと指摘し、弁護側は「川口被告に同調しただけで、積極的に加害する意識がない」と主張しています。２７日の裁判では滝沢被告に対する被告人質問も行われ、２８日は引き続き滝沢被告と当時１６歳の少年への被告人質問が予定されています。