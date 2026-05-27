【新作ガシャポン】バイクに乗った仮面ライダー&名言が便利なチャームに!「仮面ライダー カラフルマルチチャーム」発売!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「仮面ライダー カラフルマルチチャーム」を2026年5月 第5週 より発売する。全6種で価格は300円。
2026年5月 第5週 発売「仮面ライダー カラフルマルチチャーム」(全6種・300円)
「仮面ライダー カラフルマルチチャーム」は、マスコットとシリコンバンドがセットになった新たなチャームシリーズ。シリコンバンドは長さ調節ができるため、バッグにつけたりコードまとめに使ったりとさまざまな使い方が可能。さらにシリコンバンドをとりはずしてマスコット部分だけをチャームとしても使える。マスコットは仮面ライダーたちがバイクに乗った状態の満足感のあるボリュームで、ぶら下げてゆらゆら動くことでバイクならではの動きを表現している。
○ラインナップ
仮面ライダークウガ
仮面ライダーファイズ
仮面ライダー電王
仮面ライダーディケイド
仮面ライダーW
仮面ライダーオーズ
仮面ライダークウガ
仮面ライダーファイズ
仮面ライダー電王
仮面ライダーディケイド
仮面ライダーW
仮面ライダーオーズ
2026年5月 第5週 発売「仮面ライダー カラフルマルチチャーム」(全6種・300円)
「仮面ライダー カラフルマルチチャーム」は、マスコットとシリコンバンドがセットになった新たなチャームシリーズ。シリコンバンドは長さ調節ができるため、バッグにつけたりコードまとめに使ったりとさまざまな使い方が可能。さらにシリコンバンドをとりはずしてマスコット部分だけをチャームとしても使える。マスコットは仮面ライダーたちがバイクに乗った状態の満足感のあるボリュームで、ぶら下げてゆらゆら動くことでバイクならではの動きを表現している。
○ラインナップ
仮面ライダークウガ
仮面ライダーファイズ
仮面ライダー電王
仮面ライダーディケイド
仮面ライダーW
仮面ライダーオーズ
仮面ライダークウガ
仮面ライダーファイズ
仮面ライダー電王
仮面ライダーディケイド
仮面ライダーW
仮面ライダーオーズ