5月26日、俳優の三田村邦彦がXを更新。長女への暴行容疑で現行犯逮捕され、読売巨人軍の監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる“持論”が波紋を広げている。

「三田村さんの投稿が、昭和の価値観に基づいたものであり、さらに暴力を武勇伝のように語っているとして、物議を醸しているのです」（芸能担当記者）

阿部氏は25日、自宅で姉妹げんかを注意した際、言い返してきた18歳の長女に激高。酒に酔った状態で襟首をつかみ、投げ飛ばしたとして、暴行容疑で現行犯逮捕された。娘に大きなけがはなかったものの、球団側は「暴力は許されない」として監督辞任を発表している。

そんな騒動の最中、三田村はXで《親が子供が間違ったことをしたら怒鳴ったり》と投稿。さらに、《演出家蜷川幸雄氏が物を投げつけた罵声を浴びせたり》（原文ママ）と、演出家の故・蜷川幸雄氏の、厳しすぎる演出エピソードを持ち出した。

「そこから、話がプロ野球界に及び、《星野監督が選手をポカリ！これはコンプラ違反？虐待？にあたるかどうかよーく考えてみましょうよ》と投稿しました。闘将として知られた故・星野仙一さんが、選手への鉄拳制裁で有名だったことを引き合いに出したのです。

最後に、《子を育てる親は善悪をどう教える？すべて『虐待』ですませていいはずがない》と締めくくっています。つまり、昔は厳しい指導も当たり前だった、という感覚を訴えたかったようです」（同前）

だが、この理論に、Xでは猛反発が起きた。

《時代は変わっています。モノサシが古すぎますよ》

《暴力を美談にしてはいけない》

昭和の価値観を令和に持ち込む姿勢に、嫌悪感を示す声が相次いだ。教育問題に詳しいライターが語る。

「今回は、酒に酔った状態で娘に暴力をふるい、警察沙汰になった案件です。そこへ昭和の指導論を持ち出したことで、『暴力を正当化している』という印象を持った人が多かったようです」

三田村の投稿は、価値観の差を浮き彫りにしてしまったようだ。