イラストレーターのサユリンゴさんの漫画「食事の後の出来事」がインスタグラムで300以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

うっかり息子の前でオナラをしてしまった母。恥ずかしさを感じていると、息子が…という内容で、読者からは「ほれた」「なんて優しいの」「将来モテモテだな」などの声が上がっています。

気まずい空気を一変させた、イケメンすぎる気遣い

サユリンゴさんは、インスタグラムで作品を発表しています。サユリンゴさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「食事の後の出来事」を描いたきっかけを教えてください。

サユリンゴさん「わが家では、『オナラがしたくなったら、別の場所へ移動する』という暗黙のルールがあります。たとえ息子でも、オナラを聞かれてしまうのは、ものすごく恥ずかしいのです。めったに聞かれることのないオナラを息子に聞かせてしまったので、思い切って絵日記にしようと思いました（笑）」

Q.このときの息子さんの行動をどのように感じましたか。

サユリンゴさん「『男前！』の一言です」

Q.この行動の意図について、息子さんに直接聞いてみましたか。

サユリンゴさん「あえて聞いていません。息子からの母に対する『優しさ』と受け止めたからです」

Q.今回のように、息子さんの優しさを感じた出来事はありますか。

サユリンゴさん「つい先日、息子が食器を洗っていたときに、『あ、屁でた』と言ってきました。『音がしなかったから、言わなければ分からなかったよ』と伝えると、直後に強いオナラのにおいが…。これもまた、においから私を遠ざけるために言ってくれた『息子の優しさ』なのかな、と思いました」

Q.息子さんには、どのような人に成長してほしいですか。

サユリンゴさん「これからも、『思いやり』を大切にできる人であってほしいですね。また、責任ある行動や言動も意識してほしいです。これからやりたいことが見つかれば、その目標に向かって全力で挑戦してほしいとも願っています」

Q.漫画「食事の後の出来事」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

サユリンゴさん「『優しい息子さんですね』というコメントが多い中、皆さんのオナラ事情についても教えていただきました。ユーモアにあふれたコメントばかりで、笑わせていただきました」