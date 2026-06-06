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YouTubeチャンネル「なかべぇ」が、「【カルディ】8秒後に至福✨すごいスイーツがでた！」を公開した。動画では、カルディコーヒーファームで販売されている韓国発の「KOKO ドバイチョンドゥククッキー」を取り上げている。非常に強い弾力と硬さを持つスイーツが、電子レンジでの加熱によってとろけるような食感へと変化する驚きの特徴と、その魅力を簡潔に紹介している。



動画の序盤、なかべぇさんはパッケージに「韓国SNS注目度No.1スイーツ」と記された「KOKO ドバイチョンドゥククッキー」を取り出し、プラスチックのケースに入った手のひらに収まる丸いフォルムを提示する。表面はたっぷりのココアパウダーで覆われており、一見すると大粒のトリュフチョコレートのような見た目をしている。



検証として、このクッキーを包丁で半分に切ろうとするが、「硬すぎる・・」と力を込めて苦戦する様子が映し出される。なんとか切り分けた断面には、黄色みがかったピスタチオペーストと、中東の伝統的な極細麺であるカダイフがぎっしりと詰まっていることが確認できる。「すごい弾力」があり、そのままの状態では非常に噛みごたえのある硬さであることが視覚的にもはっきりと伝わってくる。



しかし、このスイーツの真価は温めることで発揮される。動画の後半で「レンチンで激変」と紹介され、電子レンジで加熱した後の様子が登場する。フォークを入れると、先ほどの硬さが嘘のように「とろーり」となっている。温められたことで生地全体が柔らかくなり、なめらかなペーストとカダイフが合わさって、まったく異なるスイーツへと変化を遂げている。



そのままの強い弾力と歯ごたえを楽しむだけでなく、電子レンジで加熱することで、とろけるような柔らかさと風味を味わうことができる。食べる際の一工夫で劇的な変化を見せる「KOKO ドバイチョンドゥククッキー」は、一つの商品で二つの異なる食感を楽しめる点が大きな特徴だ。カルディで新たなスイーツを探す際、その驚きの変化と「至福の食感」は、商品を手に取るための有力な選択肢となる。