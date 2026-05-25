IVEレイが浴衣姿でクレーンゲームを楽しむ！伊勢志摩の温泉旅館を満喫する姿に「かわいくて大好き」「浴衣似合いすぎてる！」と大反響

【写真＆動画】IVEレイ、温泉旅館での浴衣姿／伊勢観光を楽しむ姿／地元・名古屋でのプライベートショットも

IVE（アイヴ）のREI（レイ）が自身のInstagramを更新。温泉旅館にて浴衣姿で過ごすプライベート感溢れる写真を公開した。

■IVEレイ、温泉旅館の浴衣姿でレトロなゲーセンを満喫

5月20日、「ただいま～」とコメントした投稿で、地元・名古屋に戻っていることを報告していたレイ。今回の投稿では、「温泉lovers club」というキャプションを添え、伊勢志摩の温泉旅館での滞在の様子を公開した。

REIは、みたらし団子を手に、額をすっきりと見せたボブヘアにドット柄の浴衣を合わせた姿で登場。続いて、コーヒー牛乳やフルーツ牛乳が並ぶ自販機の写真や、レトロな雰囲気漂うゲームコーナーでは、真剣な表情でクレーンゲームに挑戦する横顔（4枚目）を披露。さらに、火にかけられた鍋の動画なども公開され、温泉旅館での滞在を満喫している様子が伝わってくる。

1枚目の写真に散りばめられたカラフルなキラキラマークや、6枚目の浴衣姿の全身ショットで頭上に点滅する花のモチーフなど、レイらしいキュートな画像加工のセンスにも注目だ。

最後は、エレベーター内で撮影したファッションフォトのようなモード感漂う1枚で締めくくっている。

SNSでは、「レイちゃん浴衣似合い過ぎてる！」「レトロなゲーセンがめちゃ似合う」「ゆっくりできてよかったね」「どんな雰囲気の中で撮影しても全部自分の世界にしてしまう唯一無二のアイドル！」「日本の旅館で楽しんでるレイちゃんかわいくて大好き」「新たな聖地誕生だね」など、大きな反響を呼んでいる。

■写真：IVEレイ、伊勢観光を楽しむ姿も

■写真：レイの名古屋プライベートショット