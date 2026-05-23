µæ¶Ë¤ËÀ¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÎ®¤ì¤¬Èþ¤·¤¤¡¡Ä¹Ìî¡¦°¤»û·ÌÃ«¤ÎàºÇ¶¯¤¹¤®¤ëáÀä·Ê¤¬¿Íµ¤
°µÅÝÅª¤Ê¡ÖÆ©ÌÀÅÙ¡ß¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤ÎºÇ¶¯¤¹¤®¤ë·ÌÃ«¤¬Ä¹Ìî¤Ë¤¢¤ë
2026Ç¯5·î18Æü¡¢¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Àä·Ê¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤·¤«¤Ë·ÌÎ®¤òÎ®¤ì¤ë¿å¤ÏÆ©ÌÀ¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢ÀîÄì¤ÎÀÐ¤â¤¯¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤ë¡£
Î®¤ì¤ëÀî¤Î¿§¤Ï¤Ê¤ó¤È¤âÆÈÆÃ¤ÎÀÄ¤µ¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¡£
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Öiori¡×¡Ê¡÷iorisnap¤µ¤ó¡Ë¡£¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤á¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¿å¤Ë¥¨¥á¥é¥ë¥É¤ÎÈþ¤·¤µ¥ä¥Ð¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡Ö¸«»ö¤Ê¥Ö¥ë¡¼¡×
¡Ö¿åÌÌ¤ÎÀÐ¤¬ÊõÀÐ¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹......åºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×
À¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿¿å¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ë¤Ê¤ëJ¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢¤Þ¤ºÅê¹Æ¼Ô¡Öiori¡×¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö°¤»û¥Ö¥ë¡¼¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡¢Æ©ÌÀ¤¹¤®¤ë·ÌÎ®
Åê¹Æ¼Ô¡¦iori¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ëÌä¤ï¤º´¶Æ°¤·¤¿·Ê¿§¤ò»£¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿²È¤À¡£
ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¾ì½ê¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©ÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂç·¬Â¼¤Ë¤¢¤ë¡¢°¤»û¡Ê¤¢¤Æ¤é¡Ë·ÌÃ«¡£ÌÚÁ¾Àî¤Î»ÙÎ®¤Ç¤¢¤ë°¤»ûÀî±è¤¤¡¢Á´Ä¹Ìó15¥¥í¤ÎÀ¶Î®¤¬Â³¤¯¡£5·î16Æü¤ÎÀµ¸á¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
iori¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö°¤»û·ÌÃ«¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¸«¤Æ¡¢°µ´¬¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¸«¤ì¤Ê¤¤åºÎï¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö»£±Æ¤Ë¶ìÏ«¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±ü¹Ô¤´¶¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¹½¿Þ¤ò¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡Öiori¡×¤µ¤ó¡Ë
¤½¤Î¿å¤ÎÆ©ÌÀÅÙ¤Ï¡¢±ÇÁü¤Ç¸«¤Æ¤âÀ¨¤Þ¤¸¤¤¡£
¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ÏÀÄ¤¯¡¢Àõ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤â¤Ï¤ä¿å¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀ¡¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¸«¤Æ¤âÄ¶ÀäåºÎï¤Ç¤¹?? https://t.co/XTsxnFlbXU pic.twitter.com/WVFjTfdqGY- iori (@iorisnap) May 18, 2026
¡Ö¿å¤ÎÆ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤µ¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎåºÎï¤µ¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èiori¤µ¤ó¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¼¡¤ËJ¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢°¤»û·ÌÃ«¤Î½êºßÃÏ¡¦Ä¹Ìî¸©Âç·¬Â¼Ìò¾ì¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ï´ØÅìÌ±¤«¤é¤â¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç·¬Â¼Ìò¾ì¾¦¹©´Ñ¸÷·¸¤ÎÃ´Åö¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°¤»û·ÌÃ«¤Ï¡¢º½¾®²°»³¤ò¸»Î®¤È¤¹¤ë°¤»ûÀî¤¬Î®¤ì¤ë·ÌÃ«¤Ç¡¢¤½¤ÎÈ´·²¤ÎÆ©ÌÀÅÙ¤È¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Ëµ±¤¯¿åÌÌ¤Ï¡Ø°¤»û¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼ê¤Ä¤«¤º¤ÎÂç¼«Á³¤¬»Ä¤ëÈë¶¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯¤È¤¯¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂç·¬Â¼Ìò¾ì¾¦¹©´Ñ¸÷·¸Ã´Åö¼Ô¡Ë
´Ñ¸÷µÒ¤Î¼Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¤ÏÃæµþ·÷¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï´ØÅì·÷¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¤Æ¡¢Í·ÊâÆ»¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê»¶ºö¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
·ÌÃ«Æâ¤Ë¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤Ê¥¤äÂì¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¤´³èÍÑ¤Î¾å¡¢¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¼«Á³¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿´Ñ¸÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç·¬Â¼Ìò¾ì¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¹ÔÆ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¤È¤¯¤Ë¼«Á³´Ä¶ÊÝ¸î¤Èº®»¨´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¡¢²Æµ¨¡Ê7·îÃæ½Ü¡Á8·îËö¡Ë¡¦9·î¤ÎÏ¢µÙ¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤Î¿ÊÆþ¤¬Á´ÌÌ¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÍÎÁÃó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¡¢¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Ç°ÜÆ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì»ØÄêÃÏ°Ê³°¤Ç¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¡¢Ê²¤²Ð¡¢²Ö²Ð¡¢¥´¥ß¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤Ê¤É¤â¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥Ê¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°¤»û·ÌÃ«¤ÎÂç¼«Á³¤òËþµÊ¤·¤è¤¦¡£