◆米大リーグ ブルワーズ―ドジャース（２２日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、敵地・ブルワーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回先頭の１打席目は四球を選んだ。すると２死から盗塁を試み、１度はセーフとなったが、チャレンジの末にアウトに覆り、盗塁失敗となった。

２試合連発の９号なるか注目が集まる。ブルワーズ先発は昨年デビューした２４歳右腕のローガン・ヘンダーソンで、初対戦だった。

大谷は２０日（日本時間２１日の、敵地・パドレス戦に自身４登板ぶりとなる二刀流出場。メジャー史上初となる投手の初回初球先頭打者アーチの“プレーボール弾”を放った。７戦連続安打をマークするなど４打数１安打１四球１打点で、投手としては今季最短５回を３安打無失点に抑え、今季４勝目を手にした。試合後には「見送ろうかなと思っていたんですけど、来たときに反応で打てたホームランではあった。今後につながるような１本だったかな」と充実感をにじませていた。

今季は試合前時点でチーム５０試合で、大谷はここまで８本塁打と換算２５・９発ペース。スロースタートとなったが、７戦連続安打中と打撃好調なだけに、史上初の“プレーボール弾”をきっかけに量産態勢に入る。