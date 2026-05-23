一瞬何も着ていないかと…韓国の消えた“天才美女バレー選手”、透明肌まる見せのベッド寝そべりSHOT

元女子バレーボール韓国代表イ・ダヨンのプライベートSHOTがファンの間で話題だ。

【写真】イ・ダヨン、がっつり開いた大胆私服SHOT

イ・ダヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。あくびをした顔の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ベッドで寝そべりながら至近距離で自撮りをするイ・ダヨンが写っている。黒のキャミソールを着た薄着姿で、カメラをじっと見つめてリラックスした雰囲気を醸し出している。

デコルテ部分の肌も露出した大胆な格好で多くのファンを釘付けにしたイ・ダヨン。ぱっちりとした眼差しや透明感のある美肌も相まって、ファンから「モデルやりましょう！」「女神のようだ」「めちゃくちゃ綺麗です」などの絶賛が寄せられていた。

（写真＝イ・ダヨンInstagram）

イ・ダヨンは1996年10月15日生まれの29歳。双子の姉イ・ジェヨンとともに韓国女子バレー界の有望株として注目を集め、韓国代表でも主力セッターとして多くの国際大会を経験した。国内プロバレーのVリーグでも屈指の人気選手として活躍していたが、2021年に学生時代のいじめが発覚して所属チームでの無期限出場停止、代表資格はく奪処分などを受けると、以降は海外を拠点に現役を続行。昨季はアメリカのサンディエゴ・モジョでプレーした。姉ジェヨンは2025年7月より日本SVリーグのヴィクトリーナ姫路でプレーし、シーズン終了後の今年5月に退団が発表された。