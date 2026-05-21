女性声優5人組ユニット「i☆Ris」が2026年5月21日、ファンが撮影写真を転用し、モラルに反した内容を投稿していたと、公式サイトで声明を出した。そのうえで、今後は、ライブ撮影可能タイムを中止にすると発表した。

i☆Risは、声優の山北早紀さん、芹澤優さん、茜屋日海夏さん、若井友希さん、久保田未夢さんが、アイドルとしても活動するため、12年に結成された。

「侮辱的表現と組み合わせた使用」

現在は、全国8都市を巡るツアー「11th Live Tour 2026〜VINTAGEイイ味出てます〜」を行っているが、今回のことはその最中に起きた。

公式サイトの声明によると、ツアーでは撮影可能タイムを設けており、あるファンがそこで撮った写真を転用し、モラルに反した内容を投稿していたという。声明では、「撮影を許可している場合でも、モラルに反した表現・侮辱的表現と組み合わせた使用は一切許可しておりません」と述べ、「このような行為は、アーティストの人格権・肖像権を著しく侵害するものであり、断じて容認できません」と厳しく指摘している。

そして、「当該投稿者に対しては、投稿の即時削除を求めるとともに、状況に応じて法的措置を含めた厳正な対応を検討してまいります」と述べた。また、「現在開催中のツアーで設けている撮影可能タイムにつきましても、大変遺憾ではございますが、今後の公演では中止とさせていただきます」と告げた。

この声明では、「モラルに反した内容」の具体的中身については触れていない。ネット上では、メンバー1人の画像を撮り、メンバーに対して品位に欠けた表現を使っていたX投稿を指すのではないかとの見方が出ている。こうした迷惑行為に対し、他のファンからは、一斉に非難する声が上がった。

「無断でSNSに写真あげるのはタブーでしょ」「モラルのない人のせいで、真面目に楽しんでいる人が損をする」「演者を運営としては守らないといけないのは分かる」

（J-CASTニュース編集部 野口博之）