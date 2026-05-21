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社会学者西田亮介氏が東浩紀氏らに苦言「50歩100歩でお互い様」「正気を失ってるという言い方！」。批判を一刀両断

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

社会学者の西田亮介氏が自身のYouTubeチャンネルで「いわゆる「正気を失ってる」発言について【vlog】2026/05/19」を公開した。動画では、石丸伸二氏の恋愛リアリティ番組出演やその周囲に対する一部知識人の痛烈な批判に対し、その矛盾点を指摘している。



動画冒頭、西田氏は石丸氏が恋愛番組を見守るコンテンツに出演した件やReHacQメンバーの「見守る会」出演者らについて、思想家の東浩紀氏が配信等でたびたび「正気を失っている」と評したことに言及。「結構な物言いじゃないですか。正気を失ってるって」と驚きを示しつつ、批判の前提に疑問を投げかけた。



西田氏は、過去にタレントが首長選に出馬するなど、エンターテイナーが政治の世界へ進出する例はあったと解説。しかし、そもそも安芸高田市長以前の石丸氏はエンタメと無縁であったことや、現在の石丸氏は政治家ではなく、エンタメの領域に参入している状態だと現状を整理した。その上で、批判の急先鋒である東氏ら自身が、2000年代以降の動画プラットフォームを通じて「政治とか、社会とか、なんなら文学とか哲学とか、そういう話題に関する長時間飲酒配信をコンテンツにする配信の先駆け」であったと指摘した。



長年、政治や社会問題をエンタメとして消費する文化の流行を牽引してきた側が、今回の石丸氏の行動を強く批判する構図に対し、西田氏は「50歩100歩でお互い様みたいなもののはず」と一刀両断。自身も過去に東氏らと長く仕事をしてきた背景に触れつつも、一方的な批判には「筋や言い方があるんじゃないかな」と苦言を呈した。



メディアと政治の距離感が変化する中、過去の歴史を踏まえた西田氏の冷静な指摘は、政治のエンタメ化を巡る議論に一石を投じる内容となっている。