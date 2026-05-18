第10回Huawei ICT Competitionアジア太平洋地域決勝大会・表彰式、ASEAN本部にて開催

第10回Huawei ICT Competitionアジア太平洋地域決勝大会および表彰式が、インドネシア・ジャカルタのASEAN本部にて開催され、盛況のうちに閉幕しました。本大会はファーウェイとASEAN Foundationの共催により実施され、14の国・地域から8600人を超える学生が、実践競技（クラウド、ネットワーク、コンピューティング各部門）およびイノベーション競技に参加。厳正な選考を経て、最終的に13の国・地域から160名以上の学生がアジア太平洋地域決勝へ進出しました。

今回の地域決勝には、日本、マレーシア、インドネシア、タイ、ブルネイ、ラオス、東ティモール、中国香港、中国マカオなどの国・地域から計37チームが参加し、日本の大学生チームがネットワーク部門で三等賞を受賞しました。なお、特等賞を含む16チームは、今年6月に深センで開催されるグローバル決勝大会へアジア太平洋代表として出場し、世界各国・地域から集まる100を超える優秀チームと競い合う予定です。

第10回Huawei ICT Competitionアジア太平洋地域決勝大会の開催期間中、ファーウェイAPACはAI人材育成に関する複数の新たな取り組みを発表しました。ファーウェイAPAC副社長の潘俊峰（パン・ジュンフォン）氏は、「大会が第10回という節目を迎える中、さらなる社会的インパクトを生み出したい。今後もイノベーションと協働を促進し、地域の次世代デジタル人材育成を力強く支援していく」と述べました。

また会場では、ファーウェイ、IDC、OpenAtom Foundation、Global Industry Organization Alliance（GIIC）により共同策定されたホワイトペーパー『インテリジェント世界におけるICT関連職とスキル』が海外で初めて公開されました。同ホワイトペーパーでは、AI時代におけるICT関連職の変化、必要スキル、人材育成の方向性を分析し、教育機関および産業界に向けた戦略的示唆を提示しています。さらに、Huawei ICT Academyのカリキュラム体系も刷新され、新たにAIコースを導入。アジア太平洋地域の大学・教育機関向けに、実践的なAI教育リソースの提供を開始しました。AI人材エコシステムの発展を加速させるため、ファーウェイはASEAN FoundationおよびITUと連携し、「地域AI人材発展協力イニシアチブ」を共同提唱しました。式典では、代表3名が登壇し、象徴的な発表セレモニーを行いました。同イニシアチブは、地域のAI人材育成をさらに推進するとともに、アジア太平洋地域におけるデジタルインクルージョンと次世代デジタル人材育成への継続的な貢献を示すものとなっています。 日本の大学生チームがネットワーク部門で三等賞を受賞



ファーウェイはこれまで一貫して「InAPAC, For APAC」の理念を掲げ、政府・大学・企業をつなぐ協力基盤の構築を推進し、持続可能なICT人材エコシステムの発展に取り組んでまいりました。過去9年間で、Huawei ICT Academyはアジア太平洋地域において飛躍的な成長を遂げ、提携校数は2つの国・地域の2校から、18の国・地域500校以上へ拡大。累計育成人数は16万人を超え、現在の在学生数は6万人以上に達しています。今後もファーウェイはAI人材育成の新たな可能性を切り拓き、アジア太平洋地域のデジタル人材育成に貢献してまいります。（編集/武藤）