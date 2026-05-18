マノアが傘下3Aソルトレークへオプション降格

エンゼルスのアレク・マノア投手は17日（日本時間18日）、傘下3Aソルトレークへオプション降格となった。球団が発表した。代わってグレイソン・ロドリゲス投手が昇格した。

28歳のマノアは2019年ドラフト1巡目（全体11位）でブルージェイズ入り。2022年に16勝7敗、防御率2.24でサイ・ヤング賞投票で3位に入った。しかし、輝きを放ったのは1年だけ。翌2023年は3勝9敗、防御率5.87で大不振に。昨季はメジャー登板がなかった。

ブレーブスからFAとなった昨オフに1年195万ドル（約3億1000万円）でエンゼルス入り。開幕は右手中指痛で負傷者リスト入りしていたものの、6日（同7日）にメジャー復帰。しかし、復帰3戦目となった16日（同17日）の本拠地・ドジャース戦では1回1/3で6安打9失点（自責8）した。大谷翔平には右翼線2点三塁打、右越え3点二塁打と打ち込まれた。

今季は3試合登板で勝ち負けつかず、防御率9.82。7回1/3を投げて5奪三振、8四球と投球内容も良くない。遠い復活となっている。（Full-Count編集部）