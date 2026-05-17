ノートPCも充電できる薄型ポータブルモバイルバッテリー / ローソンストア100『デカ盛りチャレンジ』【まとめ記事】
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、AC最大65W出力とUSB PD30W急速充電に対応し、ノートPCも充電できる薄型・大容量モバイルバッテリー「700-BTL061」を発売した。本製品は、モバイルバッテリーとしては珍しいAC出力ポートを搭載し、最大65Wまでの給電に対応している。ノートパソコンや小型家電など、普段コンセントで使用する機器も外出先で使用可能だ。カフェでの作業や出張先、停電時の備えとしても活躍し、「コンセントを持ち歩く」ような安心感を実現する。
株式会社ローソンストア100が運営する「ローソンストア100」は、2026年5月13日（水）から5月26日（火）までの2週間、価格は据え置きでボリュームアップした商品などを展開する「デカ盛りチャレンジ」を開催する。長引く物価高騰の影響により、食品の値上げが続く厳しい社会情勢の中、ローソンストア100では「毎日の食事をオトクに、心ゆくまで楽しんでいただきたい」という想いから、過去の実施時に大きな反響をいただいた「デカ盛りチャレンジ」を今年も開催する。
■AC65W出力対応！ノートPCも充電できる薄型ポータブルモバイルバッテリー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、AC最大65W出力とUSB PD30W急速充電に対応し、ノートPCも充電できる薄型・大容量モバイルバッテリー「700-BTL061」を発売した。本製品は、モバイルバッテリーとしては珍しいAC出力ポートを搭載し、最大65Wまでの給電に対応している。ノートパソコンや小型家電など、普段コンセントで使用する機器も外出先で使用可能だ。カフェでの作業や出張先、停電時の備えとしても活躍し、「コンセントを持ち歩く」ような安心感を実現する。
■折りたためるのに耐荷重160kg！2段スチールラックワゴン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、総耐荷重約160kgの頑丈さと幅約20cmの折りたたみ収納を両立した2段スチールラックワゴン「100-CART030BK」を発売した。使用しないときは幅約20cmまで折りたためるため、限られたスペースにもすっきり保管できる。さらに、折りたたんだ状態で自立するので、壁際や棚の横、収納庫のすき間にも置きやすい設計だ。必要なときだけサッと広げて使えるため、常設スペースを確保しにくいオフィスやバックヤードにもおすすめできる。
■最大40Gbps・240W・8K映像出力に対応！配線の出っ張りを抑えてスッキリ接続できる、L字型USB Type-C変換アダプタ
サンワサプライ株式会社は、最大40Gbpsの高速データ転送と240Wの超急速充電に対応した、垂直L字型のUSB Type-C変換アダプタ「AD-USB38CCFL」を5月下旬に発売予定。本製品は、コネクタを垂直L字型に向き変換することで、ノートパソコンやタブレットから横に飛び出すケーブルを背後へスッキリと逃がし、隣接するポートへの干渉やケーブルへの負荷を軽減する。
■値上げが続く今こそ応援！ローソンストア100『デカ盛りチャレンジ』
株式会社ローソンストア100が運営する「ローソンストア100」は、2026年5月13日（水）から5月26日（火）までの2週間、価格は据え置きでボリュームアップした商品などを展開する「デカ盛りチャレンジ」を開催する。長引く物価高騰の影響により、食品の値上げが続く厳しい社会情勢の中、ローソンストア100では「毎日の食事をオトクに、心ゆくまで楽しんでいただきたい」という想いから、過去の実施時に大きな反響をいただいた「デカ盛りチャレンジ」を今年も開催する。
■クランプで簡単設置！デスク下をすっきり整理する、難燃メッシュケーブルトレー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、万が一の発火時にも燃え広がりにくい難燃メッシュを採用し、電源タップやケーブル類をまとめて収納できる、クランプ固定式のケーブルトレー「200-CT011BK（幅60cm）」「200-CT012BK（幅90cm）」を発売しました。工具不要で簡単に設置でき、デスク下の配線をすっきり整理できる。
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■AC65W出力対応！ノートPCも充電できる薄型ポータブルモバイルバッテリー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、AC最大65W出力とUSB PD30W急速充電に対応し、ノートPCも充電できる薄型・大容量モバイルバッテリー「700-BTL061」を発売した。本製品は、モバイルバッテリーとしては珍しいAC出力ポートを搭載し、最大65Wまでの給電に対応している。ノートパソコンや小型家電など、普段コンセントで使用する機器も外出先で使用可能だ。カフェでの作業や出張先、停電時の備えとしても活躍し、「コンセントを持ち歩く」ような安心感を実現する。
■折りたためるのに耐荷重160kg！2段スチールラックワゴン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、総耐荷重約160kgの頑丈さと幅約20cmの折りたたみ収納を両立した2段スチールラックワゴン「100-CART030BK」を発売した。使用しないときは幅約20cmまで折りたためるため、限られたスペースにもすっきり保管できる。さらに、折りたたんだ状態で自立するので、壁際や棚の横、収納庫のすき間にも置きやすい設計だ。必要なときだけサッと広げて使えるため、常設スペースを確保しにくいオフィスやバックヤードにもおすすめできる。
■最大40Gbps・240W・8K映像出力に対応！配線の出っ張りを抑えてスッキリ接続できる、L字型USB Type-C変換アダプタ
サンワサプライ株式会社は、最大40Gbpsの高速データ転送と240Wの超急速充電に対応した、垂直L字型のUSB Type-C変換アダプタ「AD-USB38CCFL」を5月下旬に発売予定。本製品は、コネクタを垂直L字型に向き変換することで、ノートパソコンやタブレットから横に飛び出すケーブルを背後へスッキリと逃がし、隣接するポートへの干渉やケーブルへの負荷を軽減する。
■値上げが続く今こそ応援！ローソンストア100『デカ盛りチャレンジ』
株式会社ローソンストア100が運営する「ローソンストア100」は、2026年5月13日（水）から5月26日（火）までの2週間、価格は据え置きでボリュームアップした商品などを展開する「デカ盛りチャレンジ」を開催する。長引く物価高騰の影響により、食品の値上げが続く厳しい社会情勢の中、ローソンストア100では「毎日の食事をオトクに、心ゆくまで楽しんでいただきたい」という想いから、過去の実施時に大きな反響をいただいた「デカ盛りチャレンジ」を今年も開催する。
■クランプで簡単設置！デスク下をすっきり整理する、難燃メッシュケーブルトレー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、万が一の発火時にも燃え広がりにくい難燃メッシュを採用し、電源タップやケーブル類をまとめて収納できる、クランプ固定式のケーブルトレー「200-CT011BK（幅60cm）」「200-CT012BK（幅90cm）」を発売しました。工具不要で簡単に設置でき、デスク下の配線をすっきり整理できる。
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