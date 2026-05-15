モデルでタレントの王林が「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）に出演。「テレビに出るようになってから元カレが増えた」との悩みを明かした。地元・青森ではありもしない噂が広がっているそうで……。

【TVer】“セクシーなキス”を青森風に言うと？王林が発したパワーワードにスタジオ悶絶

有名になったり、売れっ子になると“親戚が増える”という話は耳にするが、「テレビに出るようになってから、すごい元カレが増えたんですよ」と明かしたのは青森県弘前市出身の王林。

“都会で頑張る！ド田舎出身芸能人”として出演した王林は、番組の街頭アンケートで挙がった「田舎は人との繋がりが強すぎて全部筒抜け」という“地元あるある”に「すごいわかる」と共感。自身の体験として語ったのが「元カレが増えた」という上記の発言だった。

王林によると「みんなが“俺付き合ったことあるよ”みたいな感じで」噂になったそう。かまいたち濱家の「ちょっと見栄張って、ウソついたりもあるのかな？」との問いかけに「そう！全部そう」と即答した通り、実際には交際していないにもかかわらず“元カレ”を名乗る人が次々と現れるのだという。

そんな話があっという間に広まるため、「あそこの高校の○○くんって元カレなんでしょ？って言われることがすごい増えた」そうだ。

さらに、「チューした」「すごいセクシーなキスした」など、どんどん尾ひれがついてありもしない噂が広がっていくこともあるという。しかしスタジオは噂そのものより“セクシーなキス”というワードに反応してしまい、「何を指してるん？」と笑いが起こっていた。

なお、テレビ出演で勝手に元彼が増えたという悩みを打ち明けた王林のエピソードは、5月13日に放送されたトークバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）で紹介された。

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