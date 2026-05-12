【アナと雪の女王】DISNEY FROZEN SUMMERで暑い夏もひんやり気分！
大人気作品『アナと雪の女王』の世界観を楽しめる、昨年大好評の夏季キャンペーン「DISNEY FROZEN SUMMER（ディズニー フローズン サマー）」が、2026年4月より全国で開催中だ。
＞＞＞『アナと雪の女王』グッズをチェック！（写真16点）
『アナと雪の女王』は、2013年に公開された、姉妹の絆を通して愛することの大切さを描いたディズニーの革新的なアニメーション映画。姉エルサの氷の力と、妹アナの無償の愛が織りなす物語は、視覚的にも感情的にも圧倒的な美しさで世界中を魅了し、魅力の一つである『レット・イット・ゴー』をはじめとする名曲が物語を盛り上げ、愛と自由のテーマを見事に表現しています。公開からわずか13日で世界興行収入10億ドルを突破し、アカデミー賞では最優秀アニメーション映画賞を受賞。さらに、『アナと雪の女王 2』が公開され、第3弾の制作も決定している。シリーズ全体で世代を問わず共感を呼び起こし、家族の大切さや自己肯定感を再認識させてくれる名作だ。
「DISNEY FROZEN SUMMER」では、夏に最適な『アナと雪の女王』デザインのアパレルアイテムや夏対策アイテムを展開。よりお楽しみいただくため、X（旧Twitter）では、ディズニー・オン・アイスの公演チケットが当たるリポストキャンペーンも実施される。
お子様から大人まで楽しめる7月〜9月まで全国10都市で開催する氷の上のミュージカル「ディズニー・オン・アイス」のSS席チケットをプレゼントするリポストキャンペーンがX（旧Twitter）にて2026年5月11日（月）より実施。今年のディズニー・オン・アイ
スは日本公演40周年を記念して特別なアイスショーをお届け。ディズニーの仲間たちが、会場を熱気あふれるパーティー空間へと変えていく。『アナと雪の女王2』『リトル・マーメイド』『ライオン・キング』など、待望の名作の世界が、あの名曲と共に、あなたの街へ。
そして、ァッション、紫外線対策アイテムなど豊かな商品ラインナップの展開も予定されている。暑い夏を涼やか気分で過ごせる暑さ対策商品などもご用意。『アナと雪の女王』アイテムで今年の夏を涼しく過ごせるよう準備をしてみてはいかがでしょう。
今年の夏も暑そう！ 好きなキャラクターと少しでも快適に過ごそう。
（C） Disney
＞＞＞『アナと雪の女王』グッズをチェック！（写真16点）
『アナと雪の女王』は、2013年に公開された、姉妹の絆を通して愛することの大切さを描いたディズニーの革新的なアニメーション映画。姉エルサの氷の力と、妹アナの無償の愛が織りなす物語は、視覚的にも感情的にも圧倒的な美しさで世界中を魅了し、魅力の一つである『レット・イット・ゴー』をはじめとする名曲が物語を盛り上げ、愛と自由のテーマを見事に表現しています。公開からわずか13日で世界興行収入10億ドルを突破し、アカデミー賞では最優秀アニメーション映画賞を受賞。さらに、『アナと雪の女王 2』が公開され、第3弾の制作も決定している。シリーズ全体で世代を問わず共感を呼び起こし、家族の大切さや自己肯定感を再認識させてくれる名作だ。
お子様から大人まで楽しめる7月〜9月まで全国10都市で開催する氷の上のミュージカル「ディズニー・オン・アイス」のSS席チケットをプレゼントするリポストキャンペーンがX（旧Twitter）にて2026年5月11日（月）より実施。今年のディズニー・オン・アイ
スは日本公演40周年を記念して特別なアイスショーをお届け。ディズニーの仲間たちが、会場を熱気あふれるパーティー空間へと変えていく。『アナと雪の女王2』『リトル・マーメイド』『ライオン・キング』など、待望の名作の世界が、あの名曲と共に、あなたの街へ。
そして、ァッション、紫外線対策アイテムなど豊かな商品ラインナップの展開も予定されている。暑い夏を涼やか気分で過ごせる暑さ対策商品などもご用意。『アナと雪の女王』アイテムで今年の夏を涼しく過ごせるよう準備をしてみてはいかがでしょう。
今年の夏も暑そう！ 好きなキャラクターと少しでも快適に過ごそう。
（C） Disney
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