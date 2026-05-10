【北斗の拳】ジャギのヘルメットを精密再現した金属製のぐい呑み！
精密鋳造メーカーであるキャステムより、漫画『北斗の拳』に登場する「ジャギ」の象徴的なヘルメットを、独自の精密鋳造技術でぐい呑みにした商品「ジャギのぐい呑み」が発売される。
ジャギのヘルメットの特徴的な造形を活かしつつ、酒器として使いやすいよう、こぼれにくさや呑みやすさにも配慮してデフォルメされている。
専用の木製台座が付属し、安定して飾ることができます。
ジャギになりきった気分でお酒を楽しめる、遊び心のあるぐい呑みに仕上がっている。
「俺の名を言ってみろ！！」と、
気が大きくなりそうですが、お酒は適量でお楽しみを。
＞＞＞ジャギのぐい呑みをチェック！（写真6点）
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス 1983
ジャギのヘルメットの特徴的な造形を活かしつつ、酒器として使いやすいよう、こぼれにくさや呑みやすさにも配慮してデフォルメされている。
専用の木製台座が付属し、安定して飾ることができます。
ジャギになりきった気分でお酒を楽しめる、遊び心のあるぐい呑みに仕上がっている。
「俺の名を言ってみろ！！」と、
気が大きくなりそうですが、お酒は適量でお楽しみを。
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（C）武論尊・原哲夫／コアミックス 1983
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