浜田雅功 （C）ORICON NewS inc.

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　ダウンタウンのコンテンツを配信する有料プラットフォーム『DOWNTOWN＋』公式Xが、10日に更新。午後6時から、浜田雅功の“緊急生配信”が行われることを告知した。

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　Xでは「本日【18:00】ごろから生配信「浜田雅功のナマ生態」で“浜田雅功のお誕生日前日メシ”緊急生配信。浜田雅功への質問を募集中！この投稿にリプライで浜田さんに訊きたいことを教えて下さい！」と伝えられた。

　ファンからは「生の浜ちゃん見られる！」「浜ちゃんはDOWNTOWN＋見ているのかな」「待ってました！」などといった感想が相次いで寄せられている。