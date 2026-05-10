『DOWNTOWN＋』で“緊急生配信”へ 浜田雅功の登場予告に反響相次ぐ
ダウンタウンのコンテンツを配信する有料プラットフォーム『DOWNTOWN＋』公式Xが、10日に更新。午後6時から、浜田雅功の“緊急生配信”が行われることを告知した。
【写真】2人とも若い！『DOWNTOWN＋』ガキ使トーク全集配信決定
Xでは「本日【18:00】ごろから生配信「浜田雅功のナマ生態」で“浜田雅功のお誕生日前日メシ”緊急生配信。浜田雅功への質問を募集中！この投稿にリプライで浜田さんに訊きたいことを教えて下さい！」と伝えられた。
ファンからは「生の浜ちゃん見られる！」「浜ちゃんはDOWNTOWN＋見ているのかな」「待ってました！」などといった感想が相次いで寄せられている。
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Xでは「本日【18:00】ごろから生配信「浜田雅功のナマ生態」で“浜田雅功のお誕生日前日メシ”緊急生配信。浜田雅功への質問を募集中！この投稿にリプライで浜田さんに訊きたいことを教えて下さい！」と伝えられた。
ファンからは「生の浜ちゃん見られる！」「浜ちゃんはDOWNTOWN＋見ているのかな」「待ってました！」などといった感想が相次いで寄せられている。