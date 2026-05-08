【「ビッグコミックスペリオール」第11号】 5月8日発売 価格：510円

【拡大画像へ】

小学館は「ビッグコミックスペリオール」第11号を5月8日に発売した。価格は510円。

表紙と巻頭カラーは、新連載攻勢第8弾、辻やもり氏のオカルトホラーサスペンス「れぎをん」。編集部から「怖すぎる」との声が続出した“禁忌”を描く意欲作となっている。

「第2回スペリオール新人作家大賞」出身の義野永画氏が描く剣道マンガ「風と雲」はカラー扉付きで登場。「KIKI KILL キキキル」は新連載第3話が掲載されている。また、「世界自動車ラリー・WRC」と「非視界戦闘 アイアンレッキ」のコラボプレゼント企画も行なわれる。