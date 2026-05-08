「怖すぎる！」と編集部で物議のホラーサスペンス「れぎをん」が新連載「ビッグコミックスペリオール」第11号本日発売
【「ビッグコミックスペリオール」第11号】 5月8日発売 価格：510円
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小学館は「ビッグコミックスペリオール」第11号を5月8日に発売した。価格は510円。
表紙と巻頭カラーは、新連載攻勢第8弾、辻やもり氏のオカルトホラーサスペンス「れぎをん」。編集部から「怖すぎる」との声が続出した“禁忌”を描く意欲作となっている。
「第2回スペリオール新人作家大賞」出身の義野永画氏が描く剣道マンガ「風と雲」はカラー扉付きで登場。「KIKI KILL キキキル」は新連載第3話が掲載されている。また、「世界自動車ラリー・WRC」と「非視界戦闘 アイアンレッキ」のコラボプレゼント企画も行なわれる。
怒涛のリベンジアクション第3話！- スペリオール編集部 公式📖 (@bigsuperior) May 7, 2026
🥟『KIKI KILL キキキル』
山本晃司+渡邉タタバ
母を殺した仇の名を知ったキキ！
しかし現れた男を信じて良いのか!?
✅『住みにごり』たかたけし
✅『フールナイト』安田佳澄
✅新人読切『ポストパンダ』溝口回
📖本誌11号 📆本日発売！https://t.co/RlaPuYX0Nf… pic.twitter.com/9msUgGqWT9