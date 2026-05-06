小原正子、毎朝どこにいても夫･マック鈴木からのラブラブすぎる…
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が１日、オフィシャルブログを更新。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木からの“モーニングコール” に支えられる朝のルーティンを明かした。
この日、「あっという間の１時間★」と題してブログを更新した小原。絵文字を交えながら「家にいるときも、朝ジムにいってるときも、出張中も」と切り出し、「あさ７時に旦那さんがモーニングコールしてくれるまで寝ます」と告白。「すっかり信頼しちゃってて目覚ましかけてません（たまにかけわすれることもあるから 要注意です）」と夫婦の信頼関係の深さをのぞかせた。
同日は、東京にいる夫からモーニングコールがあったといい、「今朝は東京からモーニングコールしてくれました」と報告。「７時から８時！！ほんとにあっという間に過ぎてしまう！！」 と朝の慌ただしさをつづった。
続けて「今日も雨だ」と雨の中、傘を差しランドセルを背負い元気に登校する子どもたちの様子とともに、「あと、迎えにいくね！（今日は 引き取り訓練があります！）「みんな気をつけていってらっしゃい！！」と母としての一面ものぞかせ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「７時？！？！？！わぉ、羨ましい」「仲良し夫婦」「子育てには 最高デスね！！！」や「 こうめちゃん、小学生！って感じになりましたねえ」 「２歳、３歳の面影もあって可愛いらしいまま」「お兄ちゃんが２人もいていいな！(笑)」などの声が寄せられている。
この日、「あっという間の１時間★」と題してブログを更新した小原。絵文字を交えながら「家にいるときも、朝ジムにいってるときも、出張中も」と切り出し、「あさ７時に旦那さんがモーニングコールしてくれるまで寝ます」と告白。「すっかり信頼しちゃってて目覚ましかけてません（たまにかけわすれることもあるから 要注意です）」と夫婦の信頼関係の深さをのぞかせた。
続けて「今日も雨だ」と雨の中、傘を差しランドセルを背負い元気に登校する子どもたちの様子とともに、「あと、迎えにいくね！（今日は 引き取り訓練があります！）「みんな気をつけていってらっしゃい！！」と母としての一面ものぞかせ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「７時？！？！？！わぉ、羨ましい」「仲良し夫婦」「子育てには 最高デスね！！！」や「 こうめちゃん、小学生！って感じになりましたねえ」 「２歳、３歳の面影もあって可愛いらしいまま」「お兄ちゃんが２人もいていいな！(笑)」などの声が寄せられている。