高橋凛、水着ボディ7年前との“比較”ショット公開にファン「すっかり別人」「どっちもいいよね」
グラビアアイドルでパーソナルトレーナーとしても活動する高橋凛（35）が1日、自身のインスタグラムを更新。
【画像】7年前の“別人ボディ”比較ショット
投稿で「正直に言うと、昔の私は運動も嫌いだったしダイエットもめちゃくちゃ遠回りしてきました」と振り返り。「でも今は『ちゃんと食べて、ちゃんと動く』だけでボディコンテストに挑戦するまで変われました」とし、「遠回りしたからこそ同じことで悩んでる人の気持ちがわかります」などと伝えた。
公開した写真は、2019年と2026年の自身の水着ショット。この投稿に「すっかり別人みたいになってとてもビックリ！！」「両方共に好きです」「どっちもいいよね」「最高」「同一人物とは思えません！」と、驚きのコメントが多数寄せられた。
【画像】7年前の“別人ボディ”比較ショット
投稿で「正直に言うと、昔の私は運動も嫌いだったしダイエットもめちゃくちゃ遠回りしてきました」と振り返り。「でも今は『ちゃんと食べて、ちゃんと動く』だけでボディコンテストに挑戦するまで変われました」とし、「遠回りしたからこそ同じことで悩んでる人の気持ちがわかります」などと伝えた。
公開した写真は、2019年と2026年の自身の水着ショット。この投稿に「すっかり別人みたいになってとてもビックリ！！」「両方共に好きです」「どっちもいいよね」「最高」「同一人物とは思えません！」と、驚きのコメントが多数寄せられた。