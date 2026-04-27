【二代目BABY BODY BURGER】 5月1日 発売予定 価格： 単品 2,890円 セット 3,190円

ビーケージャパンホールディングスは、超大型チーズバーガー「二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）」を5月1日より期間限定で新発売する。価格は単品が2,890円、セットが3,190円。

同社は、公益財団法人 日本相撲協会とスポンサー契約を締結しており、日本の国技である「大相撲」を応援している。今回、昨年2025年に引き続き、日本の国技「大相撲」とのコラボバーガーが期間限定で販売される。

「二代目BABY BODY BURGER」は直火焼きの100%ビーフパティ5枚とチェダーチーズ8枚を使用した、肉とチーズがぶつかり合う“横綱級”の超大型チーズバーガー。総カロリーは1,856kcal（*1）、総重量は661g（*2）となっている。発売を記念し、本バーガーを購入した人へ「オリジナルステッカー」が数量限定で提供。なくなり次第終了となる。

本バーガーを注文の際は、食べやすい「ハーフカット」がおすすめ。レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーすると半分にカットして提供される。

（*1）栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値です。実際の商品は数値に誤差が出る場合があります。

（*2）総重量には個体差があります。予めご了承ください。

【二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）】

発売日：5月1日～

価格：単品2,890円 セット3,190円

特典：オリジナルステッカー

〈注意事項〉

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります。

※モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。

※「二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）」を1つ（単品・セットいずれも）ご購入ごとに、オリジナルステッカーを1枚ご提供いたします。

※一部店舗では、取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※価格は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告なく商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

・特典

「二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）」を1つ（単品・セットいずれも）購入ごとに、「オリジナルステッカー」を1枚提供。

〈注意事項〉

※数量限定です。無くなり次第終了となります。

※事前のお取り置きは承っておりません。

※画像はイメージです。

※下記店舗では、「二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）」を販売しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング 栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）

バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）