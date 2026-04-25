小原正子、小１長女の“1年越しの合格”に母も喜び
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が24日までにオフィシャルブログを更新。６歳の長女・こうめちゃんがスイミングで目標を達成したことを報告し、反響を呼んでいる。
22日、「一年越し！★」と題してブログを更新した小原。長女のスイミングの記録について「こうめちゃんは、クロール50メートル＆背泳ぎ50メートル」を昨年５月に合格していたことを明かし、その後、「平泳ぎ練習に突入していました」と説明。
しかし「苦戦に苦戦に苦戦に苦戦を重ね」とつづるほど道のりは長く、「もはや最近は母と険悪ムードにもなって」と親子でぶつかる場面もあったという。「（かなづち 母さんが言うもんだから、かあさんできるん？！なんて言われたりして）」とユーモアを交えて当時のやりとりも振り返った。
そんな中、この日「本日 平泳ぎ25メートル 合格！」と報告。「一年近くかかりました！」と喜びをにじませ、「ご褒美のオヤツ買おうね！」と愛情たっぷりにつづり、合格を示すカードを手にした娘の写真を公開。満足げな表情が印象的で、努力の成果が伝わる一枚となっている。
最後は「おめでとう」と祝福の言葉を添え、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「合格おめでと」「よく頑張りましたね」「達成感のある、自信に満ちたお顔をしていますね」「一年生になった途端の快挙」「頑張り抜いた、こうめちゃんを尊敬します」「やったね！おめでとう！」「一年もくじけずに頑張れたことが素晴らしい」「頑張って練習したから結果が出たんだよ」と祝福の声や「小原さん、そんなに怒らないでください(笑)」 「いやいや…１年で全制覇!」「鈴木家どんだけすごいの」などの声が寄せられている。
22日、「一年越し！★」と題してブログを更新した小原。長女のスイミングの記録について「こうめちゃんは、クロール50メートル＆背泳ぎ50メートル」を昨年５月に合格していたことを明かし、その後、「平泳ぎ練習に突入していました」と説明。
そんな中、この日「本日 平泳ぎ25メートル 合格！」と報告。「一年近くかかりました！」と喜びをにじませ、「ご褒美のオヤツ買おうね！」と愛情たっぷりにつづり、合格を示すカードを手にした娘の写真を公開。満足げな表情が印象的で、努力の成果が伝わる一枚となっている。
最後は「おめでとう」と祝福の言葉を添え、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「合格おめでと」「よく頑張りましたね」「達成感のある、自信に満ちたお顔をしていますね」「一年生になった途端の快挙」「頑張り抜いた、こうめちゃんを尊敬します」「やったね！おめでとう！」「一年もくじけずに頑張れたことが素晴らしい」「頑張って練習したから結果が出たんだよ」と祝福の声や「小原さん、そんなに怒らないでください(笑)」 「いやいや…１年で全制覇!」「鈴木家どんだけすごいの」などの声が寄せられている。