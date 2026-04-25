¤Ê¤ó¤À¤½¤Î²¼È¾¿È¤Ï¡¡¿Í´ÖÌ£¤¬°î¤ì¤¹¤®¤Æ¤ëà¤Õ¤Æ¿²¥À¥¤¥³¥óá¤Ë3.5Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯
¡ÖÍê¤à¤«¤éµ¡·ù¤òÄ¾¤·¤Æ¤è¡×¡½¡½»×¤ï¤º¤½¤¦À¼¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë»Ñ¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û78.2ËüÉ½¼¨¡¢3.5Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎàÉÔµ¡·ù¤Ê¥À¥¤¥³¥óá
¡Ö¤Õ¤Æ¿²¤·¤Æ¤ª¤ë¡×
2026Ç¯4·î14Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡ÖÉðÉ×¡£¡×¡Ê¡÷taihidukuri¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÕ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÎÂçº¬¤À¡£
ÀèÃ¼ÉôÊ¬¤ÏÆó¸Ô¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¿Í´Ö¤ÎÂ¤Ã¤Ý¤¤¡£¤½¤·¤ÆÎÐ¿§¤Î¼ó¤È¤Î¶ÌÜ¤¬¡¢¤ª¿¬¤Î¤è¤¦¤Ë¤×¤Ã¤¯¤ê¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢´°Á´¤Ë¡Ö¤Õ¤Æ¿²¡×¤Î»ÑÀª¤Ç¤¹¡ª
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï21Æü¡¢¤³¤ÎÂçº¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉðÉ×¡£¡×¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÇØÃæ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤ë
¡ÖÉðÉ×¡£¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢²°µ×Åçºß½»¤ÎÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¡£
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿à¤Õ¤Æ¿²Âçº¬á¤Ï14Æü¤ÎÄ«¡¢Èª¤Ç¼ý³Ïºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËºÎ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó³Í¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¡ÖÉðÉ×¡£¡×¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÉðÉ×¡£¡×¤µ¤ó¤ÎÈª¤Ë¸½¤ì¤¿Ì¯¤Ë¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ëÂçº¬¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï3Ëü5000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê21ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¡©Èª¤Ç¤Ê¤Ë¤«¥¤¥ä¤Ê»ö¤¢¤Ã¤¿¡©ÏÃ¤·Ê¹¤³¤¦¤«¡©
¡Ö¤³¤Î¶Ê¤¬¤ê¶ñ¹ç¡¢Â¤Î´¶¤¸¡¢¥Õ¥µ¥Õ¥µ¤ÎÍÕ¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¤Õ¤Æ¿²¤À¡×
¡ÖÂçº¬¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡¢¤É¤¦¤»²¶¤Ï½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡¼¤À¡×¡×
¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¤ª¤·¤ê¤ò¥Ü¥ê¥Ü¥ê¤ÈÁß¤¤½¤¦¡×
¡ÖÇØÃæ¤Ç¸ì¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÂçº¬¤Ç¤¹¤Í¡×
¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î¸åà¤Õ¤Æ¿²Âçº¬á¤Ï¡ÖÉðÉ×¡£¡×¤µ¤ó¤¬¼«²ÈÍÑ¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ì¤Ê¤éÂçº¬¤â¤¤Ã¤È¡¢µ¡·ù¤ò¤Ê¤ª¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£