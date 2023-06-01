【ルカワチャン by 瑠川ねぎ】 4月22日発売 価格：23,100円

コトブキヤは、1/6スケールフィギュア「ルカワチャン by 瑠川ねぎ」を4月22日に発売する。価格は23,100円。

本製品は、イラストレーター瑠川ねぎ氏の「ルカワチャン」を初フィギュア化したもの。Vtuberとしても活動する瑠川ねぎ氏のアバター兼オリジナルキャラクター「ルカワチャン」を、本人の完全監修のもと、描き下ろしイラストを元に立体化している。

イラストを忠実に再現した挑発的な表情が魅力的で、膝立ちで水着を持ち上げた柔らかさ満点のポージングは、上下左右から楽しめる迫力の造形。肌や水着にはわずかに赤みを帯びたパール塗装を施し、髪はクリアパーツを活かしたグラデーションとハイライト表現で、ふわっと明るい印象に仕上げられている。

専用の布台座と、より安定して飾れるスペーサーも付属。そのままでも自立も可能なため、好きな形で飾ることができる。

コトブキヤショップ限定特典「表情替えパーツ」

※コトブキヤショップ限定特典は、特典付アイコンや限定特典の表記が商品ページから無くなりますと、配布終了となりますのでご注意ください

【イメージ画像】

(C)瑠川ねぎ

※発売日は流通により前後する場合があります。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。