だんだんと増えていく、エイジングにまつわる悩みや疑問。「今のスキンケアで大丈夫？」「変化に心が追いつかない」そんな読者のリアルな声に、美容家・神崎恵さん（50歳）が優しく答えてくれました。美容の考え方が少し変わるだけで、心まで軽くなる。前向きに年齢を重ねるためのヒントがつまったQ＆Aをお届けします。

Q．若い子にメイクやファッションなどダメ出しされてヘコみます…。どう向き合えばいいですか？

A．工夫や冒険をするチャンスと捉えてみて

放っておけばいいんです、そんな無礼な人！ でももし、あなたが変わりたいと思っているのなら、新しい服やメイクに挑戦するチャンスと捉えてみては？ 私だったらリクエストするかも。「私、ほめられて伸びるタイプなの」って（笑）。

Q．疲れやストレスがたまると一気に老け込む気がします。リフレッシュする方法を教えてください

A．疲れない環境づくりが大切。原因を見つけて対策を考えましょう

「疲れたからどうするか」を考えるより、「疲れない環境をつくること」が先決です。自分の環境をつくれるのは自分だけ。「ノイズキャンセラー、オン！」くらいの勢いで、疲れやストレスの根本をどんどん排除していきましょう。

Q．日々の疲れで自分のケアができていません。美容へのモチベーションを保つ秘訣は？

A．モチベーションより大事なのは「習慣」づけること。

私も毎日、「超面倒くさい！」と思ってケアしています。それでもできるのは、習慣になっているから。習慣化するには、歯みがきのように「やらないと気持ち悪い」域に達するまで繰り返すのみ。最初は大変だけど、体が覚えてしまえば、モチベーションを探すより断然ラクですよ。

Q．かわいい服が大好き。でもいざ着てみるとしっくりこなくて…。おしゃれを楽しむ方法を教えてください

A．今までと違う「似合う」や「かわいい」の発見を楽しんで。

今までの「好き」が今の自分にしっくりこないなら、アップデートのタイミングかもしれません。たとえば、甘いデザインの服なら色をシックにしたり、ヘアをシンプルにしたりと、今の自分に似合うよう微調整を。新しい「かわいい」を探すプロセスを、楽しんでくださいね。

Q．夕方になると5歳くらい老けたように感じます。一日じゅうハツラツな顔をキープするには？

A．老けて見えるのは当たり前。気になるときはコスメの力を借りましょう。

これはね、もうしょうがない！ 私も帰宅時頃には老け顔です（笑）。解決方法はとっても簡単。リップやチークで血色感をたしましょう。私も家のドアをあける前に、チークをポンポンたしているんですよ。子どもたちを心配させないための、ひと手間です。

Q．ほかの人はキラキラしているのに、今の自分はキラキラしていないように感じて落ち込みます

A．それはあとになって気づくもの。今は気にしなくて大丈夫。

「私、今キラキラしてる！」と思っている人って、じつはいないと私は思っていて。はたから見れば輝いている人も、本人はあとになって気づくものだと思うんです。だから今、そう思えなくても大丈夫。毎日一生懸命生きていれば、いつかきっと、「あのときの私、キラキラしてた！」と思えるんじゃないかな。