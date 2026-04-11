【葬送のフリーレン】圧倒的スケールのフィギュアが一番くじに登場！ セブン-イレブンで発売
アニメ『葬送のフリーレン』の新作「一番くじ 葬送のフリーレン」が、全国のセブン‐イレブン店舗にて発売された。目玉は、全高約27cm、圧倒的スケールの「フリーレン フィギュア」だ。
＞＞＞一番くじ 葬送のフリーレンの景品をチェック！（写真10点）
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3500万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
幅広い層から支持を集める『葬送のフリーレン』より一番くじが登場。
キャラクターたちを細部までこだわり抜いた造形で立体化したA賞の「フリーレン フィギュア」は、全高27cm という圧倒的スケールで、劇中でも印象的な ”ヒンメルの故郷の花、蒼月草が舞うシーン” をイメージしたフィギュアに仕上がっており、躍動感溢れる造形と、美しい彩色で作品の魅力を楽しめる。
さらに、作品の世界観を凝縮した豪華ラインアップを展開。日常の中に『葬送のフリーレン』が溶け込むような、ファン必見のアイテムが揃っている。
A賞の「フリーレン フィギュア」は、劇中でも印象的なヒンメルの故郷の花、蒼月草が舞うシーンをイメージしたフリーレンのフィギュア。全高約27cmという圧倒的なスケールで、躍動感溢れる造形、彩色美を楽しめる。
また、ラストワン賞の「フリーレン アートスケールフィギュア」は、アートスケールフィギュアだからこそ再現できる各所の緻密な造形や彩色によって、まるでそこにフリーレンがいるかのような圧巻の出来となっている。
C賞・D賞は、『葬送のフリーレン』のキャラクターをデフォルメし、丸みのあるフォルムとちょこんとしたお座りポーズが魅力の「ちょこのっこフィギュア」をご用意。
また、F賞はフリーレンを始めとした8人のキャラクターたちが、可愛らしい頭身の「きゅんキャラ」シリーズのイラストでアクリルスタンドに。たくさん集めたくなること間違いなしの一品。
フィギュア、アクリルスタンド以外にも、『葬送のフリーレン』の世界観が感じられる、唯一無二の限定グッズを幅広くラインアップ。E賞「ミニプレート」は、各キャラクターたちの武器をあしらったミニプレート。日常で使っても、飾っても楽しいミニプレートが登場する。G賞の「魔導書風ノート」は、葬送のフリーレンの世界の魔導書をイメージしたノート。普段使いもしやすいエレガントなデザインのノートだ。H賞「繋がるポストカード」は、アニメ劇中の印象的なシーンなどが繋がるポストカードになってラインアップ。『葬送のフリーレン』の壮大な世界観をお手元で楽しめる。
そして、くじ券に記載されているキャンペーンナンバーを専用の入力ページに入力すると、抽選で「フリーレン アートスケールフィギュア」が当たるダブルチャンスキャンペーンが実施される。当選数は合計50個で、キャンペーン期間は2026年7月末日まで。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
＞＞＞一番くじ 葬送のフリーレンの景品をチェック！（写真10点）
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3500万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
キャラクターたちを細部までこだわり抜いた造形で立体化したA賞の「フリーレン フィギュア」は、全高27cm という圧倒的スケールで、劇中でも印象的な ”ヒンメルの故郷の花、蒼月草が舞うシーン” をイメージしたフィギュアに仕上がっており、躍動感溢れる造形と、美しい彩色で作品の魅力を楽しめる。
さらに、作品の世界観を凝縮した豪華ラインアップを展開。日常の中に『葬送のフリーレン』が溶け込むような、ファン必見のアイテムが揃っている。
A賞の「フリーレン フィギュア」は、劇中でも印象的なヒンメルの故郷の花、蒼月草が舞うシーンをイメージしたフリーレンのフィギュア。全高約27cmという圧倒的なスケールで、躍動感溢れる造形、彩色美を楽しめる。
また、ラストワン賞の「フリーレン アートスケールフィギュア」は、アートスケールフィギュアだからこそ再現できる各所の緻密な造形や彩色によって、まるでそこにフリーレンがいるかのような圧巻の出来となっている。
C賞・D賞は、『葬送のフリーレン』のキャラクターをデフォルメし、丸みのあるフォルムとちょこんとしたお座りポーズが魅力の「ちょこのっこフィギュア」をご用意。
また、F賞はフリーレンを始めとした8人のキャラクターたちが、可愛らしい頭身の「きゅんキャラ」シリーズのイラストでアクリルスタンドに。たくさん集めたくなること間違いなしの一品。
フィギュア、アクリルスタンド以外にも、『葬送のフリーレン』の世界観が感じられる、唯一無二の限定グッズを幅広くラインアップ。E賞「ミニプレート」は、各キャラクターたちの武器をあしらったミニプレート。日常で使っても、飾っても楽しいミニプレートが登場する。G賞の「魔導書風ノート」は、葬送のフリーレンの世界の魔導書をイメージしたノート。普段使いもしやすいエレガントなデザインのノートだ。H賞「繋がるポストカード」は、アニメ劇中の印象的なシーンなどが繋がるポストカードになってラインアップ。『葬送のフリーレン』の壮大な世界観をお手元で楽しめる。
そして、くじ券に記載されているキャンペーンナンバーを専用の入力ページに入力すると、抽選で「フリーレン アートスケールフィギュア」が当たるダブルチャンスキャンペーンが実施される。当選数は合計50個で、キャンペーン期間は2026年7月末日まで。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
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